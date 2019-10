Fußball Landesliga West : In erster Hälfte fehlte Zug nach vorn

SV Blau Weiß Polz unterliegt in einer kampfbetonten Partie dem Lübzer SV mit 1:2 (0:1)

von Thomas Zenker

27. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Während die meisten Polzer Spieler mit gesenkten Köpfen den Platz verließen, zauberten die drei Auswärtspunkte beim Lübzer Trainer Remo Sahm ein breites Lächeln ins Gesicht. „Wir haben jetzt nach zehn Spielen 17 Punkte auf dem Konto, genauso viel wie in der gesamten Halbserie der Vorsaison“. Und es sollen noch einige dazu kommen. Vor allem aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg der Gäste auch verdient. „Da hatten wir 75 Prozent Ballbesitz und leider nur eine unserer vielen guten Torchancen genutzt“. Nach der Pause standen die Blau Weißen nicht mehr so tief und agierten vor allem nach der Einwechslung von Routinier Thilo Wilkens offensiver. Genau in dieser Phase machten die Lübzer ihr zweites Tor. Den Anschlusstreffer der Polzer legten sich die Lübzer dann selbst ins Tor.

Schon in der ersten Viertelstunde hatte André Ohlrich die Führung der Lübzer auf dem Fuß. Sein Heber war aber zu schwach geschossen, sodass Steffen Gebert im Polzer Kasten das Leder runterpflückte. Nach gut 20 Minuten prüfte Jonas Holtkamp den Schlussmann erst mit einem 25-Meter-Schuss, kurz danach per Kopfball nach einem Eckball. Die Lübzer blieben im Vorwärtsgang und der Gastgeber war fast nur mit Abwehraufgaben beschäftigt. Einen Freistoß der Gäste verlängerte Florian Siewert zur bis dahin überfälligen Führung in die Maschen (25.). LSV-Keeper Mathias Peschman bekam erst zum Ende der ersten Hälte etwas zu tun und klärte einen Polzer Schuss zur Ecke.

Die erste Torchance nach dem Seitenwechsel hatten die Lübzer nach einem Stockfehler der Polzer im Spielaufbau. Aber genau wie beim Lupfer von Holtkamp kurz danach fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Die Gastgeber wurden jetzt bissiger und tauchten öfter vor dem Lübzer Tor auf. Allerdings blieben Großchancen aus. Der LSV war in dieser Phase mit schnellem Umkehrspiel immer präsent. Einen dieser Vorstöße leitete Ohlrich mit einem Diagonalpass ein. Luka Zabel und Jonas Holtkamp nutzten aber die Riesenmöglichkeit nicht. Nach gut einer Stunde war Ohlrich selbst in guter Schussposition und traf zum 0:2. Die Polzer waren danach immer häufiger im Lübzer Strafraum zu finden, erarbeiteten sich viele Standards und zwangen schließlich die Gästeabwehr zu Fehlern. Bei einem Klärungsversuch schoss Florian Siewert den eigenen Schlussmann an und der Ball prallte zum 1:2 ins Netz. Der LSV-Keeper stand dann auch als Eigentorschütze im Protokoll.

Ein Freistoß der Blau Weißen, der allerdings nichts einbrachte, war die letzte Aktion in einem letztlich hart umkämpften Duell. Während die Polzer am Sonntag zum Kellerduell bei Schlusslicht Hafen Rostock antreten muss, haben die Lübzer am Sonnabend Tabellennachbarn FCM Schwerin zu Gast.



Torfolge: 0:1 Florian Siewert (25.), 0:2 André Ohlrich (67.), 1:2 Mathias Peschmann (74. Eigentor)

SV BW Polz: Gebert, Mau, Schult, Richter, Uller, Albs, Becker, Krogmann, Köster, Freitag, Permin (56. Wilkens)