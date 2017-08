motorsport : Im Motodrom geht’s um Punkte für die Nord-Liga

vergrößern 1 von 1 Foto: wolfgang Radszuweit 1 von 1

Besser aufgeschoben als aufgehoben: Im Ludwigsluster Motodrom steigt am Sonntag, um 14 Uhr, der erste Lauf der neu geschaffenen Speedway-Liga Nord. Eigentlich war die Premiere schon für den 2. Juli geplant. Doch vor einem Monat hatte Petrus den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die starken Regenfälle der Vortage hinterließen eine unbefahrbare Bahn (SVZ berichtete). Jetzt ist es aber soweit. In der Speedway-Liga Nord (SLN) treten drei Teams gegeneinander an. Neben dem MC Ludwigslust sind das der MSC Brokstedt (Schleswig-Holstein) und der MSC Moorwinkelsdamm (Landkreis Friesland/Niedersachsen).

Den vollständigen Text lesen Sie in der Freitagausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 10.Aug.2017 | 23:00 Uhr