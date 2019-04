fussball : Es hätte schon alles passen müssen

Landesliga-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow verlieren bei offensivstarken Schweriner Dynamos mit 1:4

von Thomas Willmann

01. April 2019, 23:00 Uhr

Sie hätten den Favoriten gerne erneut geärgert. Doch die Landesliga-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow konnten den 1:0-Hinspielerfolg gegen die SG Dynamo Schwerin nicht wiederholen, kassierten beim Tabellendritten eine 1:4-Niederlage. „Fraglos ein verdienter Schweriner Sieg. Trotzdem war für uns mehr drin“, war SG 03-Trainer Rene Schwarz überzeugt.

Die Gäste kamen sehr gut ins Spiel, ließen in der Anfangsviertelstunde durch Boris Baerwinkel und Steffen Kretschmer zweimal die Möglichkeit zur Führung aus. In der Folge wurde Dynamo stärker. Der erste richtige Schnitzer in der SG 03-Defensive wurde gleich bestraft. Man bekam keinen Zugriff auf den über die linke Seite angreifenden Niklas Klingberg, der im Nachsetzen das 1:0 erzielte (35.). Dass das vor der ansprechenden Kulisse von rund 200 Zuschauern zugleich der Halbzeitstand war, lag auch an der Abschlussschwäche der Dynamos.

Nach dem Seitenwechsel wurden die SG 03-Kicker kalt erwischt. Filip Krejci, bis zur Winterpause noch für Aufbau Boizenburg aktiv, traf zum 2:0 (47.). Doch nur wenig später setzte auf der anderen Seite Steffen Kretschmer seinen Mannschaftskapitän Lasse Baerwinkel perfekt in Szene. Und der verwertete überlegt aus zentraler Position – nur noch 2:1 (56.). „Man hat förmlich gesehen, wie ein Ruck durch die Mannschaft ging“, glaubte auch Schwarz wieder an eine Chance für sein Team. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, der trotz guter Möglichkeiten aber nicht gelang. Stattdessen fiel aus dem berühmten Nichts das 3:1. Nach langem Ball spielte Klingberg erneut seine Schnelligkeit aus (72.). Lasse Baerwinkel hätte noch einmal für Spannung sorgen können, als er alleine auf das Tor zulaufend das mögliche 2:3 verpasste. Endgültig den Deckel auf das Spiel machte Max Brüggert, der gegen seine ehemaligen Teamkollegen den 4:1-Endstand herstellte (87.). „Da haben sie ihr offensives Potenzial gezeigt. Das ist schon echt gut“, erkannte Rene Schwarz an.

SG 03 Ludwigslust/Grabow: Roby – Sasse, Thießen, Wilk, Schebela, Kretschmer, Schütt, L. Baerwinkel, Dahl, B. Baerwinkel (46. Lietz), Schulz (80. Franke)