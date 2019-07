SG03 Ludwigslust/Grabow, Triathlon : Ergebnis kann sich sehen lassen

von Onlineredaktion pett

31. Juli 2019, 00:00 Uhr

Triathlet Christoph Che Keller von der SG 03 Ludwigslust/Grabow stürzte sich jetzt ins Abenteuer Ironman. Am Ende des Hamburg-Auftritts konnte er zufrieden sein. Nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 km Rad fahre sowie mit einer Marathonzeit von 3:10:45 h, welche die sechstschnellste in seiner Altersklasse war, erreichte er nach 9:17:09 Stunden ganz stolz das Ziel und darf sich das erste Mal „Ironman“ nennen.

Punkt 6:40 Uhr ging es beim rollenden Start zum Schwimmen in die Alster. Nach 1:00:19 h und 3,8 geschwommenen Kilometern spürte er wieder Boden unter den Füßen. In seiner Altersklasse auf Platz 18 liegend, stieg Che auf das Rad und nahm die Verfolgung auf. Die 180 km durch die Hansestadt waren sehr anspruchsvoll gewählt und verlangten den Sportlern einiges ab. Mit einer Zeit von 4:57:32 h kämpfte sich der SG-Athlet weiter nach vorn und war dicht dran an den Top Ten seiner Altersklasse. Mit dem Marathon folgte jetzt seine Paradedisziplin. Schnell war Che unter die ersten zehn gelaufen. Nach 21 km auf Platz acht vorgelaufen, wurde es für ihn mental immer schwerer. Der Körper spielte an diesem Tag mit, aber der Kopf nicht hundertprozentig. Doch Christoph Che Keller gab alles, zeigte Willenskraft und erreichte als 32. von 2004 Finishern das Ziel.