Fussball-Landesklasse : Eine fast optimale Serie gespielt

Fußball-Landesklasse IV: SG 03 Ludwigslust/Grabow hat sich nach dem Abstieg sehr gut auf die neue Spielklasse eingestellt.

von Thomas Willmann

09. Dezember 2019, 00:00 Uhr

Die Landesklassen-Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow haben die letzte Pflichtaufgabe des Jahres erfolgreich gemeistert. Im Heimspiel gegen den SV Stralendorf setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und geht so mit der hervorragenden Bilanz von 14 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage als souveräner Tabellenführer in die Winterpause (fünf Punkte Vorsprung).

Der Sieg war hoch verdient. Die Stralendorfer zogen sich von Anfang an weit zurück und beschränkten sich weitgehend auf die Absicherung des eigenen Tores. Einmal wurden sie aber ausgehebelt. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete der Ball bei Martin Wilk, der mit einem Aufsetzer aus rund 20 Metern die Führung erzielte (25.). Boris Baerwinkel verpasste nur knapp das 2:0.

SG 03-Trainer Ricardo Hagedorn verstärkte für die zweite Halbzeit die Offensive. Der eingewechselte Welliton da Silva hatte an diesem Tag das Visier offensichtlich nicht richtig eingestellt. Gleich dreimal fehlten die berühmten Zentimeter. In der 74. Minute zahlte sich das konsequente Nachsetzen der Heimelf auf dem zunehmend schwerer zu bespielenden Platz aus. Welliton da Silva setzte den mitgelaufenen Außenverteidiger Jochen Wennemer in Szene und der sorgte per Flachschuss für die Entscheidung.



Brüsewitzer SV – TSV Empor Zarrentin 1:2





Als „unterirdisch“ bezeichneten die Zarrentiner die Platzverhältnisse in Brüsewitz. Am Ende zählten nur die drei Punkte, die sie nicht unverdient mitnahmen. Die Gäste versuchten in der ersten Halbzeit, Fußball zu spielen. Sie zeigten gute Ansätze, gerieten aber zunächst in Rückstand, weil sich ein Verteidiger bei einem langen Ball verschätzte (33.). Wichtig war der Ausgleich noch vor der Pause, den Christopher Muuß aus einer Standardsituation heraus erzielte (40.).

Der zweite Abschnitt auf inzwischen völlig „umgepflügtem“ Rasen verlief ausgeglichen. Die Zarrentiner hatten auch das nötige Quäntchen Glück, dass Lukas Schweimer die entscheidende Szene zum Siegtreffer nutzte (75.).



SG Groß Stieten – SVF Neustadt-Glewe 8:2





Die Verletztenmisere bei den Neustädtern reißt nicht ab. In Groß Stieten konnte man gerade einmal vier Stammspieler aufbieten. Komplettiert wurde der Kader durch A-Jugendliche und „Alte Herren“.

In der Anfangsphase passte bei den Gästen gar nichts. Ruck, zuck lag man mit 0:3 hinten (2./10./11.). Dann fing sich die Mannschaft etwas und hatte nach einem Doppelschlag durch Michel Waack (22.) und Claus Günther Clausen (25.) sogar die Chance zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel immer mehr zur Kraftfrage. Dass der SV Fortschritt nicht mehr viel dagegen zu setzen hatte, nutzten die Groß Stietener, um noch einen Kantersieg herauszuschießen.



Wittenburger SV – TSG Gadebusch 0:3





In Minimalbesetzung angetreten, kassierten die Wittenburger die nächste Niederlage. Sie wurden von den Gadebuschern sofort unter Druck gesetzt, überstanden diese Phase aber schadlos und hätten in Führung gehen können. In seinem ersten Männerspiel leitete der 17-jährige Kevin Plock den Angriff selber ein, verpasste dann aber das Zuspiel von Lorenz Kloidt. Das 0:1 resultierte aus einem Stellungsfehler in der Abwehr (22.). Als ein weiterer Schnitzer zu Beginn der zweiten Halbzeit zum 2:0 führte (52.), gingen die Köpfe auf Wittenburger Seite nach unten. Ein später Konter besiegelte das 3:0 (88.). Als dreifacher Gadebuscher Torschütze zeichnete sich Toni Rahn aus.