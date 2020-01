Zum Geburtstag gratuliert : Eine echte „Powerfrau“

Die Geschäftsführerin des Kreissportbundes Ludwigslust-Parchim, Kriemhild Kant, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

von Thomas Willmann

29. Januar 2020, 00:00 Uhr

Wer sie kennt, wird die Charakterisierung als „Powerfrau“ sofort unterschreiben. Kriemhild Kant, Geschäftsführerin des Kreissportbundes (KSB) Ludwigslust-Parchim und ehrenamtliche Bürgermeisterin von Balow, feiert heute ihren 60. Geburtstag. Um mögliche Gratulanten vorzuwarnen: Zu Hause in Balow wird sie nicht anzutreffen sein. Gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Katja (37) und der Jüngsten, Laura (29), ist sie auf dem Weg zu einem Städtetrip in die italienische Hauptstadt Rom. Zwei weitere Töchter, Maria (33) und Sarah (31), machen die Frauenpower im Hause Kant komplett. Die Familie hat sich abgesehen von den Lebenspartnern der Töchter auch um drei Enkelkinder vergrößert. Drei Töchter leben in der näheren Umgebung, eine in Berlin. Katja ist beruflich in die Fußstapfen der Mutter getreten, als Vereinsberaterin beim KSB so etwas wie ihre rechte Hand. Gemeinsam mit Sarah gibt Kriemhild Kant gerne ihrem Reisefieber nach. Zu den Zielen gehörten schon die USA, Südostasien, Afrika und Schottland.

Das Durchsetzungsvermögen der gebürtigen Brandenburgerin zeigte sich schon früh. Die Mutter hätte sie auf dem heimatlichen Hof in Uenze (bei Perleberg) lieber als Unterstützung im Haushalt gesehen, doch Kriemhild zog es nach draußen, wo sie dem Vater bei der Versorgung von Kühen, Schweinen und Hühnern half. Neben vielen sportlichen Aktivitäten zählten zu ihren damals eher mädchen-untypischen Freizeitbeschäftigungen das Reparieren von Fahrrad, Motorrad und Trabi. Was ihr bei der Facharbeiterausbildung mit Abitur für den Bereich Maschinenbau im Wittenberger Nähmaschinenwerk zu Gute kam. 1980 nahm sie an der DHfK in Leipzig ein Sportstudium auf. Nach dessen Beendigung zog es Kriemhild Kant 1984 nach Balow. Das damals schon aktive Dorfleben hatte es ihr schnell angetan. Außerdem profitierte sie von der Nähe zur Arbeitsstelle. Als Kreissportlehrerin im DTSB-Kreisvorstand war sie für die Organisation des gesamten Sportbereichs im Kreis Ludwigslust zuständig.

Mit der politischen Wende kamen die Auflösung des DTSB und die Neugründung des Kreissportbundes (zunächst Ludwigslust, inzwischen Ludwigslust-Parchim), den sie seit 1991 als Geschäftsführerin leitet. Ihre organisatorischen Fähigkeiten bringt sie seit 1994 auch als ehrenamtliche Bürgermeisterin in der Gemeinde Balow ein. Die Dorfentwicklung kann sich sehen lassen. Zu ihren Lieblingsprojekten zählt das mit erheblichen Fördermitteln, aber auch viel Herzblut und Einsatz der Balower aus einem ursprünglichen Pferdestall errichtete Kultur- und Kommunikationszentrum, in der ganzen Region kurz als KuK bekannt.

Neben Handball hätte die seit Anfang der 90er-Jahre alleinerziehende Mutter schon als Mädchen gerne auch Fußball gespielt. Was sie damals nicht durfte, holte sie später nach. Es gab sogar eine Saison, in der sie Seite an Seite mit ihren Töchtern für den SV Groß Laasch auf Torejagd ging. Da tauchte dann der Name Kant gleich fünfmal im Spielberichtsbogen auf. Noch in der Spielzeit 2016/17 hat sie bei den damaligen Kreisoberliga-Kickerinnen der SG 03 Ludwigslust/Grabow in einem Spiel als Torfrau ausgeholfen.

In den kommenden Tagen ist jetzt erst einmal Sightseing in der italienischen Metropole angesagt. Zurück geht es am Montag-Nachmittag. Also wer Kriemhild Kant seine Glückwünsche zum 60. noch nachträglich ausrichten möchte, dürfte ab Dienstag gute Karten haben. Ein KSB-Empfang steht für nächsten Donnerstag im Terminkalender.

