triathlon : Dreikämpfer erobern das Waldbad

Im Grabower Waldbad werden am Sonnabend besondere „Badegäste“ begrüßt. Zum vierten Mal übernehmen hier die Triathleten für einen Vormittag das Kommando. Was die äußeren Bedingungen betrifft, wird es nichts zu meckern geben – ist zumindest Andreas Hohl fest überzeugt. Der Schwimmmeister gehört wieder zum Organisationsteam: „Das richtige Triathlon-Wetter ist bestellt. Es bleibt trocken, bei lockeren Wolken und Temperaturen um die 22 Grad.“ In den vergangenen Jahren lag Hohl mit seinen Prognosen immer ziemlich gut. Und auch ansonsten herrscht Optimismus vor. „Es sind mehr als 60 Voranmeldungen bei uns eingegangen. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr.“

von Thomas Willmann

erstellt am 02.Aug.2017 | 23:00 Uhr