Fussball : Derbys locken die Fans an

Fußball-Landesklasse IV: Spiele im Grabower Waldstadion und in Kremmin sahen 200 Zuschauer und mehr

von Thomas Willmann

02. September 2019, 00:00 Uhr

Da die drei Teams an der Spitze der Fußball-Landesklasse IV ihre Spiele gewinnen konnten, hat sich an diesem 4. Spieltag in der Rangfolge wenig getan. Nur dass sich die Stralendorfer dank ihres 6:0-Sieges gegen den SV Warsow an der SG Einheit Crivitz vorbeigeschoben haben und hinter Tabellenführer SG 03 Ludwigslust/Grabow jetzt den zweiten Platz belegen. Dieses Trio ist weiter ungeschlagen und nur durch das Torverhältnis getrennt.



SG 03 Lulu/Grabow – SVF Neustadt-Glewe 3:1





In einem sehr fair geführten Derby behielt der Landesliga-Absteiger im Grabower Waldstadion vor 200 Zuschauern gegen den SVF Neustadt-Glewe die Oberhand. Spielerisch ließen beide Mannschaften noch viel Luft nach oben. Die Gäste investierten in der ersten Halbzeit mehr, wirkten insgesamt griffiger. Und als Maik Zachow einen gegnerischen Pass aus der Abwehr abfing, Tempo aufnahm und aus 20 Metern einen schönen Schlenzer ansetzte, hieß es 0:1 (10.). Die SG 03 hatte in der Folge mehr Ballbesitz, ließ aber die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Das änderte sich mit dem ersten Angriff nach dem Wiederanpfiff. Eine gute Kombination vom Anstoß weg schloss Steffen Kretschmer mit dem Ausgleich ab (46.). Das 2:1 bereitete Welliton da Silva vor. Sein Zuspiel in den Rücken der Abwehr erlief der eingewechselte Marc Thore Schulz und überlupfte den Torwart (59.). Nur zwei Minuten später wurde Boris Baerwinkel im Strafraum gefoult. Schulz verwandelte den fälligen Elfmeter sicher und sorgte mit dem 3:1 zugleich für die Vorentscheidung.



BSG Empor Grabow – Eintracht Ludwigslust 4:0







Rehnaer SV – TSV Empor Zarrentin 1:0







Wittenburger SV – Schweriner SC 0:1





Beim zweiten Kreisderby wurden sogar noch ein paar Zuschauer mehr gezählt. 218 Fans sahen in Kremmin eine einseitige Angelegenheit. Schon zur Pause hatte Gastgeber Empor Grabow Aufsteiger Eintracht Ludwigslust deutlich in die Schranken gewiesen. Nachdem Florian Buhmann (19.) und Philipp Harder (22.) mit einem Doppelschlag auf 2:0 gestellt hatten, ließ Philip-Pascal Zukowski mit dem Pausenpfiff Treffer Nummer drei folgen (45.). Zukowski war es auch, der kurz vor Spielende auf 4:0 erhöhte (82.).Mit Enttäuschung reagierten die Zarrentiner auf die Auswärtsniederlage in Rehna. „Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen und es war ja ohne Frage auch ein Sieg drin.“ Man haderte insbesondere mit der schlechten Chancenverwertung. „Da war eine gehörige Portion Unvermögen dabei.“ Empor ließ schon in der ersten Halbzeit mehrere Hochkaräter aus und musste früh einem Rückstand hinterherlaufen (17.). Das fiel angesichts der hochsommerlichen Temperaturen in Verbindung mit dem ausbleibenden Erfolg im Abschluss zunehmend schwerer. Da die Rehnaer ihre Konter in der Schlussphase schlecht ausspielten, blieb der Ausgang offen. Doch Empor brachte am Ende nichts Zwingendes mehr zu Stande.Aus einem nach Einschätzung des Wittenburger Trainers „typischen 0:0-Spiel“ gingen die WSV-Kicker letztlich mit leeren Händen heraus. Bis zum Tor des Tages passierte auf beiden Seiten nicht viel. Die Schweriner hatten mehr vom Spiel, die größte Chance gehörte jedoch dem WSV. Martin Seemann lief auf den gegnerischen Torwart zu, agierte aber zu zögerlich. Ein Einwurf leitete die Entscheidung ein. Obwohl die Wittenburger im eigenen Strafraum in Überzahl waren, konnten sie die Situation nicht klären. Das bestrafte Franz-Friedrich Neumann mit einem sehenswerten Treffer (68.). Gegen einen clever die Räume zustellenden SSC ging der Heimelf am Ende auch die Puste aus.