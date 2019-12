Schwimmsport : Das Wasser ist ihr Element

Rettungsschwimmer des Grabower SV überzeugen beim 23. DRK-Cup in Magdeburg.

von Thomas Willmann

17. Dezember 2019, 00:00 Uhr

Für die Grabower Rettungsschwimmer hieß es zum Jahresende hin, noch einmal richtig Gas geben. Dank der Unterstützung der Stadt und vieler Sponsoren konnte die Abteilung Schwimmen des Grabower SV für zwei Trainingslager nach Wittenberge fahren. Das bot den Kindern und Jugendlichen noch einmal die Gelegenheit, auf einer 25-m-Bahn zu trainieren. Das Pensum hatte es in sich. Auf dem Programm standen Technik, Ausdauer, Flossen- und Rettungsschwimmen sowie Streckentauchen, darüber hinaus auch eine Auffrischung der Ersten Hilfe und der Wasserwachttheorie.

Die ganze „Arbeit“ diente in erster Linie der Vorbereitung auf den sportlichen Jahreshöhepunkt, den 23. DRK-Rettungscup in Magdeburg. Trotzdem sollte der Spaß nicht zu kurz kommen. So wurden auch der Besuch des Wittenberger Aktivparks und ein Neptunfest für Aktive und Betreuer mit eingebaut.

Nach der Rückkehr dauerte es nicht mehr lange bis zum großen Tag. 20 Mitglieder der Trainingsgruppe und ihre Betreuer machten sich in drei Transportern – ein Dankeschön an das DRK Ludwigslust und die Firma Giemsch – und mehreren Pkw auf den Weg nach Magdeburg. Ziel war die dortige Elbeschwimmhalle. Zum Gepäck gehörten Grabower Küsschen als Gastgeschenke und Kuchen von der Bäckerei van der Hövel als Reiseproviant.

Mit 280 Teilnehmern war die Konkurrenz auch in diesem Jahr stark besetzt. Von 19 Mannschaften aus den neuen Bundesländern kamen fünf aus MV. Ein Düsseldorfer Team komplettierte das Feld. Die Aufregung stieg, vor allem bei den sechs jungen Grabowern, die zum ersten Mal dabei waren. Der Wettkampf ging, nach Altersklassen getrennt, im Stationsbetrieb über die Bühne. Erste Hilfe Theorie, Ballzielwurf und drei beziehungsweise vier schwimmerische Disziplinen galt es zu meistern. Wer trotz aller Anstrengung noch nicht genug hatte, konnte sich nach dem Wettkampf im großen Becken austoben. Das half, die Zeit der Auswertung zu überbrücken. An Hand der ausgehängten Schwimmzeiten konnten die Grabower sehen, dass sich ihre intensive Vorbereitung gelohnt hatte. So schwamm Phibie Peukert in ihrer Altersklasse (AK1) in einem Bilderbuchlauf die beste Zeit in der Disziplin 50 m Retten mit Flossen, waren Alexander Köhn (AK2) und Alexander Müller (AK3) bei der 50 m Tauch-Freistil-Kombination jeweils Zweitschnellste.

Es „knisterte“ gewaltig. Bis endlich die Durchsage kam: Fertigmachen zur Siegerehrung. Die Grabower brauchten sich mit ihren Ergebnissen nicht zu verstecken. In der AK3 der Jungs landeten alle ihre vier Starter unter den ersten 14, genauso wie übrigens die aus Schwerin und Rostock. Lilly Schultz, das „Küken“ im GSV-Team, beendete ihren ersten Wettkampf als 25. von 46 Teilnehmern. Richtig Grund zum Strahlen hatte Phibie Peukert, die im Gesamtklassement ihrer Altersklasse Zweite wurde. Weit vorne ordneten sich auch Alexander Köhn (5.), Alexander Müller (6.), Ansgar Haack (AK1/10.) und Robert Busch (AK3/10.) ein. In der Mannschaftswertung landeten die Eldestädter auf dem guten sechsten Platz.

Ganz schön „platt“, nach diesem gelungenen Wettkampf aber auch gut gelaunt, trat die Grabower Reisegruppe die Rückfahrt an. Ein großes Dankeschön des Vereins geht an Silke Berkhahn, Stefanie Peukert, Birgit Schultz, Fabian Böckmann sowie an alle mitgereisten Eltern für ihre tolle Betreuung und Unterstützung.