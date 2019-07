Fussball : Das Eingebrockte gerade rücken

SG 03 Ludwigslust/Grabow kann nach Abstieg auf fast identischen Kader bauen

von Thomas Willmann

08. Juli 2019, 00:00 Uhr

Mit einem 3:3 gegen den Hagenower SV haben die Fußballer der SG 03 Ludwigslust/Grabow ihr erstes Testspiel abgeschlossen. In der vergangenen Saison wäre dieses Kreisderby noch ein Duell zweier Landesliga-Konkurrenten gewesen. Doch nach dem bitteren Abstieg muss die SG 03 in der Spielzeit 2019/20 in der Landesklasse auf Torejagd gehen. „Das war ein sportlicher Niederschlag und eine Riesenenttäuschung“, gibt es da für Björn Kasch nichts schönzureden. Gleichzeitig stellt der für den Fußball zuständige 2. Hauptvorsitzende des Vereins klar: „Vom Ende der Spielgemeinschaft, das die größten Kritiker schon prognostizierten, kann keine Rede sein.“ In intensiven Gesprächen sei jeder Stein umgedreht worden, als Ergebnis mit der Kernaussage, dass es auch weiterhin eine 1. und eine 2. Männermannschaft der SG 03 geben werde. Die Auflösung der Zweiten, die durchaus im Raum stand, ist vom Tisch. Ein weiterer, wichtiger Schluss: „Ein ,das läuft schon irgendwie’, funktioniert eben nicht. Wir müssen viel besser miteinander kommunizieren.“ Zu diesem Zweck werde ein organisatorisches Bindeglied installiert, in Person von Frank Engel, der ein sehr hohes Standing genieße und sich schon in der Rückrunde aktiv eingebracht habe. Der notwendige Neuanfang soll nach Vorstellung der Verantwortlichen aus dem eigenen Verein heraus angeschoben werden. Das drückt sich ganz wesentlich in der Trainerwahl aus. Mit Ricardo Hagedorn übernimmt der bisherige Übungsleiter der zweiten Mannschaft die Verantwortung auf der Bank. Unterstützt wird er von Rainer Franke und Frank Bornstein von den A-Junioren. Hinter dieser Konstellation steht der Grundgedanke, so breit wie möglich aufgestellt zu sein.

Ein zentraler Baustein muss natürlich die Mannschaft selber sein. Und die hat für Björn Kasch einen ganz tollen Charakter bewiesen: „Die einhellige Meinung in allen Gesprächen war. Das haben wir uns gemeinsam eingebrockt. Also müssen wir die Ärmel hochkrempeln und das gemeinsam wieder richten.“ In der Konsequenz heißt das: Der Landesliga-Kader der vergangenen und der Landesklassen-Kader der kommenden Saison weichen kaum voneinander ab. Die personelle Perspektive sieht also nicht schlecht aus. „Wir verbinden damit keine konkreten Ziele. Wir haben Respekt vor dieser Liga, wollen allerdings schon eine gewichtige Rolle spielen.“

Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass ein Team, das auch nach Einschätzung der Gegner fußballerisch hoch veranlagt ist, sich nach 30 Landesliga-Spieltagen mit der unbefriedigenden Bilanz von nur 24 Punkten (7 Siege/3 Unentschieden/20 Niederlagen) auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfindet? „Es war von vorne bis hinten ein verkorkstes und sehr, sehr nervenaufreibendes Jahr“, resümierte Rene Schwarz, der gemeinsam mit Enrico Kirstein als Trainer und Co-Trainer bis zum Saisonende die Geschicke bei den SG 03-Männern lenkte.

Das Kardinalproblem war aus seiner Sicht der durch verschiedene Faktoren beeinflusste Spielermangel. Man habe immer wieder flicken müssen, alleine auf der so wichtigen Torwart-Position. Die kritische Situation an den Spieltagen sei aber nur die eine Seite des Grundübels gewesen. Noch schwerer wog für Schwarz die Trainingsbeteiligung. „Die Male, in denen wir mehr als zehn waren, konntest du an einer Hand abzählen. Wie willst du da Abläufe einstudieren oder taktisch arbeiten?“ Die Euphorie, die aus der tollen Rückrunde der Vorsaison resultierte, sei mehr und mehr geschwunden. Die ausbleibenden Erfolgserlebnisse taten ein übriges. Spielerisch sah das oft gar nicht so schlecht aus. Was der Mannschaft fehlte, war die Durchschlagskraft. Die Hoffnungen auf eine grundlegende Besserung nach der Winterpause erfüllten sich nur bedingt.

Jetzt gilt es nach vorne zu schauen. Bis zum Punktspielstart am 4. August beim SV Warsow hat die SG 03 noch vier weitere Testspiele geplant.

Termine

14. Juli, 14 Uhr: VfL Neukloster – SG 03

20. Juli, 14 Uhr: SG 03 – FCM Schwerin II

25. Juli, 19 Uhr: SG 03 – SSV Einheit Perleberg

27. Juli, 14 Uhr: SG 03 – SV Eiche Weisen