Sportfest : Bestnoten für Aktive und den Wettergott

Bei den 8. Kinder- und Jugendsportspielen im Kreis passte vieles zusammen / Letzte Entscheidungen fallen erst im September

von Thomas Willmann

24. Juni 2019, 00:00 Uhr

Das war schon eine logistische Herausforderung. Gleich an zehn Wettkampforten im Kreis wurden fast parallel die nächsten Medaillen und Urkunden der 8. Kinder- und Jugendsportspiele vergeben. Was Katja Kant vom Kreissportbund Ludwigslust-Parchim, die organisatorisch den Hut auf hatte, ganz schön auf Trab hielt. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Die ausrichtenden Vereine haben ganz toll mitgezogen.“ In der ein oder anderen Sportart war an den relativ geringen Teilnehmerzahlen allerdings abzulesen, dass die Konkurrenz groß ist und Prioritäten anders gesetzt werden. „Ich denke, das ist eine allgemeine Entwicklung, die eben auch vor unseren Sportspielen nicht Halt macht.“

Alle, die mitmachten, taten das mit großer Begeisterung. Angesichts des traumhaften Sommerwetters hatten es insbesondere die gut erwischt, die sich unter freiem Himmel maßen. Wie die 72 jungen Schwimmer, die im Grabower Waldbad ihre Bahnen zogen. Das eingespielte Team um Schwimmmeister Detlef Hohl war so fix zu Gange, dass die Sieger in den vier Einzeldisziplinen und der abschließenden 4x50-m-Freistil-Staffel komplett schon am Vormittag feststanden. Schwerstarbeit verrichteten die fünf Frauen, die mal eben 230 Urkunden per Hand schrieben.

Auf dem Neustädter See freuten sich 27 Segler aus dem gastgebenden und dem Parchimer Verein über die guten äußeren Bedingungen. Weil Segler ja Kummer gewohnt sind, zogen sie am ersten Tag fünf Wettfahrten durch, um für ein mögliches sonntägliches „Umkippen“ des Wetters gerüstet zu sein. Gesegelt wurde in den vier Bootsklassen Optimist, Cadet, Laser und 1000er. Abgesehen vom Geschehen auf dem See. Was Außenstehenden immer wieder das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, ist hier die tolle Versorgung mit leckeren selbstgebackenen Kuchen, Crepes in mehreren Varianten und dem abendlichen Grillen.

Zu einer runden Angelegenheit entwickelten sich auch die Tennisentscheidungen auf der Ludwigsluster Anlage in der Techentiner Straße. Auf vier Plätzen maß sich der überwiegend weibliche Nachwuchs von SG 03 Ludwigslust/Grabow und SC Parchim. Das teilnehmerstärkste Feld stellten aber die Jungs der Altersklasse (AK) 12 bis 14. Weil Norbert Jüttner, Ulf Schäfer, Joachim Witte und Holger Brandes bei der Organisation ihre ganze Routine einsetzten, konnte an die Einzelkonkurrenzen in drei Altersklassen noch ein kleines Doppelturnier (weiblich und männlich) drangehängt werden. Die Zaungäste bekamen von den 9- bis 16-Jährigen teilweise richtig gutes Tennis geboten.

Weil die große Halle des Sportforums „Erwin Bernien“ wieder für den Abi-Ball herausgeputzt wurde, mussten die Karateka wie schon im Vorjahr auf die Sporthalle der Lenné-Schule ausweichen. Diesmal war der Umzug allerdings frühzeitig abgesprochen. „Eine volle Halle, gute Stimmung und spannende Entscheidungen“, resümierte ein zufriedener Masamune-Cheftrainer Thomas Colberg. Hervorzuheben war einmal mehr die Vielzahl hochqualifizierter Kampfrichter, die nicht nur einen reibungslosen Ablauf garantierten, sondern sich mit begleitenden Hinweisen ganz intensiv auf die Anfänger einließen. An gleicher Stelle gaben einen Tag später die Gerätturner eine Kostprobe ihres Könnens. Dass die Sportler von Grabower SV und TSG Ludwigslust unter sich waren, änderte nichts am Kribbeln unter den Teilnehmern. Anhaltenden und anerkennenden Beifall erntete Nele Josephine Porst (TSG Ludwigslust), die für ihre beeindruckende Bodenkür mit der selten vergebenen Höchstnote 10,00 belohnt wurde.

Die Räumlichkeiten der freiwilligen Feuerwehr in Eldena dienten auch in diesem Jahr den jungen Schachspielern als Wettkampfstätte. Gespielt wurde in drei, gewertet in vier Altersklassen. Erfreulicherweise bekamen die Lokalmatadoren Konkurrenz aus Dömitz und von der Grundschule Malliß, so dass das Teilnehmerfeld gegenüber der enttäuschenden Resonanz aus dem Vorjahr auf 13 Jungen und drei Mädchen kletterte. Das soll nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Organisator Roberto Petersen möchte beim nächsten Mal die 20er-Marke knacken.

Die 8. Kinder- und Jugendsportspiele sind mit diesem ereignisreichen Wochenende noch nicht abgeschlossen. Für die Radballer und Radsportler (jeweils 29. Juni) sowie die Boxer (14. September) liegen die Medaillen bereit.