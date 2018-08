fussball : Außer Spesen nichts gewesen

Kreisvertreter in der Fußball-Landesklasse IV gehen am zweiten Spieltag punktemäßig leer aus

von Thomas Willmann

27. August 2018, 23:00 Uhr

In der Fußball-Landesklasse IV führt nach zwei Spieltagen Aufsteiger Poeler SV die Tabelle an. Es gab schon einige überraschende Ergebnisse. So wartet der letztjährige Vizemeister SV Stralendorf nach der 0:5-Pleite auf Poel noch auf den ersten Punktgewinn.



Schweriner SC – SVF Neustadt-Glewe 2:0





Nicht nur in Stralendorf, auch beim SVF Neustadt-Glewe hat man sich den Meisterschaftsstart nach der mit Platz drei so starken Vorsaison etwas anders vorgestellt. Bei der Niederlage auf ungeliebtem Schweriner Kunstrasen fehlte es den Neustädtern vor allem an Durchschlagskraft. „Bis zum gegnerischen Strafraum sah das wirklich gut aus. Aber wir hätten heute wohl noch eine Halbzeit spielen können und hätten doch kein Tor erzielt“, hieß es aus dem Umfeld der Mannschaft.

In einer fair geführten Partie ging der SSC früh durch einen satten Distanzschuss in Führung (8.). Das 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) musste Kay Roby auf seine Kappe nehmen. Der Torwart-Routinier ließ den Ball durchrutschen. Auch in der zweiten Halbzeit konnte man den Gästen das Bemühen nicht absprechen. Der Einsatz stimmte, die Effektivität ließ aber weiter zu wünschen übrig. Eine sehr gute Leistung attestierten die Neustädter dem Schiedsrichter-Trio.



TSG Gadebusch – BSG Empor Grabow 1:0







Wittenburger SV – SG Carlow 1:2







SG Groß Stieten – Empor Zarrentin 3:1





Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger zog der Aufsteiger aus Grabow in Gadebusch knapp den Kürzeren. Es entwickelte sich ein temporeiches und kampfbetontes Spiel. Torchancen blieben allerdings Mangelware, was sich auch in dem 0:0-Halbzeitstand widerspiegelte. Beim Tor des Tages kurz nach dem Seitenwechsel machte Empor-Keeper Ole Mock eine eher unglückliche Figur. Beide Mannschaften hatten im abwechslungsreichen zweiten Abschnitt ihre Chancen, wobei sich das Geschehen doch zunehmend in die Gadebuscher Hälfte verlagerte. Die Gäste stellten sich vor dem gegnerischen Tor aber nicht sonderlich geschickt an. Bei einem Kopfball, der an die Latte klatschte, fehlte zudem das nötige Glück (75.). Letztlich brachte der Landesliga-Absteiger den knappen Vorsprung über die Zeit.Dass die Wittenburger auch aus ihrem dritten Pflichtspiel als Verlierer hervorgehen würden, damit hatte Eike Lenz auf Grund großer Personalsorgen halbwegs gerechnet. Der WSV-Trainer musste notgedrungen sogar den gelernten Torhüter Christoph Klatt als Feldspieler einsetzen. Und doch haderte Lenz ein wenig mit dem Fußballgott: „Wir waren so nahe dran. Carlow hat sehr umständlich agiert und uns eigentlich in die Karten gespielt.“ Die Gäste hatten mehr vom Spiel, konnten den erneut gut haltenden Jonas Koch zunächst aber nicht überwinden. Und als Philipp Sehler einen schönen Konter zum 1:0 abschloss (43.), ging es mit einer Wittenburger Führung in die Kabine. Nach rund einer Stunde bekam die Heimelf die große Chance, das vielleicht vorentscheidende 2:0 nachzulegen. Eine Überzahlsituation im gegnerischen Strafraum wurde aber leichtfertig verdaddelt. Als man wenig später auf der anderen Seite nicht entschlossen genug klärte, hieß es stattdessen 1:1 (63.). Dieser Spielstand hielt bis zur 83. Minute. Dann ging der Versuch, sich spielerisch aus der eigenen Abwehr zu lösen, daneben und Carlow nutzte den Ballgewinn zum Siegtreffer.In einer durch den Kampf bestimmten Partie zogen die Zarrentiner in Groß Stieten den Kürzeren. Sie kamen mit der körperbetonten Spielweise der Gastgeber ein weiteres Mal nicht zurecht. Die hatten in einer auf überschaubarem Niveau stehenden ersten Halbzeit optische Vorteile, die sich dank eines verwandelten Freistoßes (27.) auch in Zahlen ausdrückte. Empor war wieder im Spiel, als der Groß Stietener Torwart einen Freistoß von Jan Schwarz prallen ließ und Christoph Göhner das 1:1 markierte (61.). Es folgte die beste Phase der Gäste, die durch einen Stietener Konter zum 2:1 allerdings ein jähes Ende fand (70.). Und mit einem satten 18-m-Schuss machte die Heimelf dann noch den Deckel auf dieses Spiel (89.).