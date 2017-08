MC Ludwigslust : Auftaktsieg in der Speedway-Liga Nord

vergrößern 1 von 1 Foto: MCLu 1 von 1

Mit einem souveränen Sieg startete die Mannschaft des MC Ludwigslust am vergangenen Sonntag in die neu gegründete Speedway-Liga Nord. Gut 300 Zuschauer verfolgten diesen langen Renntag im Motodrom, der durch ein umfangreiches Rahmenprogramm ergänzt wurde. Am Vormittag trugen einige Jugendklassen Wertungsläufe zur Norddeutschen Bahnmeisterschaft (NBM) aus, ehe am Nachmittag der Nordliga-Dreikampf zwischen den Gastgebern, dem MSC Moorwinkelsdamm (NS) und MSC Brokstedt (SH) über die Bühne ging. Insgesamt sahen die Fans 52 Läufe.

Das Ludwigsluster Team konnte auch ohne Lokalmatador Dominik Möser (sagte kurzfristig ab), für den unter anderem diese Rennserie geschaffen wurde, mit 48 Punkten deutlich vor den Teams aus Niedersachen (32) und Schleswig-Holstein (26) gewinnen.





von Thomas Zenker

erstellt am 17.Aug.2017 | 22:07 Uhr