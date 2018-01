handball : Zu viele „Fahrkarten“ geworfen

Handball-Verbandsliga: Hagenower SV kassiert mit 16:23 erneut deutliche Derby-Niederlage gegen die TSG Wittenburg

von Thomas Willmann

28. Januar 2018, 23:00 Uhr

Am Ende war es doch wieder eine klare Angelegenheit. Im Kreis-Derby der Handball-Verbandsliga behielten die Männer der TSG Wittenburg beim Hagenower SV mit 23:16 die Oberhand. Der Halbzeitstand von 9:9 zeigt aber schon, dass das Spiel nicht von Anfang an nur in eine Richtung lief. Der Rahmen passte: Rund 200 Zuschauer hatten an diesem Abend den Weg in die Otto-Ibs-Halle gefunden. Beide Fan-Lager machten auf der Tribüne ordentlich Alarm, verstärkt durch akkustische Hilfsmittel – Hagenower Klatschpappen gegen Wittenburger Trommel lautete dort das Duell.

