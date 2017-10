vergrößern 1 von 1 Foto: mario Piotrowski 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 16.Okt.2017 | 23:00 Uhr

Martin Pankow hatte sich am Wochenende auf den Weg nach Stralsund gemacht, um am Rügenbrücken-Marathon teilzunehmen. Eine gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Der Wittenburger lief über die Halbmarathon-Distanz von 21,1 km in 1:21:47 Stunden zum Gesamtsieg.

