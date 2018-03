pferdesport : Sechs Titel zu vergeben

MV-Springreiter ermitteln in Redefin ihre Hallen-Landesmeister 2018

von Thomas Willmann

08. März 2018, 23:00 Uhr

Mit einem Springpferdetag haben die Reitsportler Mecklenburg-Vorpommerns am Mittwoch im Landgestüt Redefin die diesjährige Serie der Hallen-Landesmeisterschaften eröffnet. Auf dem Programm standen neun Entscheidungen für vier- bis achtjährige Pferde. Am Ende hatten die Richter 36 Mal zu einer Bewertung von 8,0 und besser gegriffen, was einem „gut“ bis „sehr gut“ entspricht.Die mit 8,8 höchste Wertnote des Tages erhielt der sechsjährige Hengst Calisto, der mit Besitzer Thomas Kleis (Gadebusch) im Sattel eine L-Springpferdeprüfung gewann.

