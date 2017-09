radsport : Schweriner Jedermann-Rennen sehr genossen

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 25.Sep.2017 | 17:58 Uhr

Die Teilnahme am 3. Jedermann-Radrennen in Schwerin wollte sich das Team „Till-Toy NP“ nicht entgehen lassen. Hinter diesem Namen verbirgt sich kein Verein, sondern eine Gemeinschaft von Speed-Skatern und Radsportlern aus Norddeutschland, die sich zum gemeinsamen Training und zu Teilnahmen an Jedermann-Veranstaltungen treffen. Erklärtes Ziel war es, einen der sieben Starter auf der Langstrecke (91 km) aufs Podest zu bringen.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Dienstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.