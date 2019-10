Handball Verbandsliga West : Rechtzeitig die Kurve gekriegt

Handballmänner der TSG Wittenburg bezwingen Neukloster mit 24:20 (10:9)

von Thomas Willmann

23. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Die Wittenburger Handball-Männer setzten sich in heimischer Halle mit 24:20 gegen den VfL Neukloster durch.

In der ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es hin und her, mit mehrfach wechselnder Führung. Beide Mannschaften vergaben aus dem Rückraum viele Chancen. Neukloster baute sein Spiel sehr langsam auf, um dann mit einer gefährlichen Aktion den Torerfolg zu suchen. Die Wittenburger versuchten dem mit einer offensiveren Deckungsvariante zu begegnen. Der „vorgezogene“ Tilo Techam setzte den Gegner unter Druck und provozierte so Fehler. Das schlug sich allerdings zunächst noch nicht im Ergebnis nieder. Mit einem 10:9 für die TSG ging es in die Kabine.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnten sich die Gastgeber auf vier Tore absetzen. Das war nicht zuletzt ein Verdienst von Torhüter Lars Romberg, der vier von fünf Siebenmetern parieren konnte. Trotzdem wurde es noch einmal eng. Die Wittenburger leisteten sich eine Schwächephase, schlossen jetzt immer wieder zu schnell ab. Neukloster nahm den mit neun Treffern erfolgreichsten Spieler, Philipp Kögler, in Manndeckung, warf vier Tore in Folge und war wieder dran (18:17/ 50.). Es wurde hektisch. Die TSG fing sich aber rechtzeitig, baute den Vorsprung erneut aus (22:18/56.) und sorgte so für die Entscheidung.

TSG Wittenburg: Romberg, Pätzmann – Schulz (2), Techam (2), Koberstein (1), Herbst, Greskamp (2), W. Schmidt (5), H. Schmidt (1), Kögler (9/1), Jaklin, Widdrus (2)

7m: TSG (4/4), Neukloster(5/1); Zeitstrafen: TSG (2), Neukloster (1)