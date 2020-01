Fussball-Landesliga : Nicht in Trantütigkeit verfallen

Hagenower SV will nach ordentlicher Hinrunde noch einmal die gleiche Punktzahl draufpacken.

von Thomas Willmann

19. Januar 2020, 00:00 Uhr

Einmal angetestet haben die Landesliga-Fußballer des Hagenower SV nach der Winterpause schon, bei einem internen Hallenturnier mit Spielern der ersten Mannschaft und der Verbandsliga-A-Junioren. Der eigentliche Startschuss für die Rückrundenvorbereitung fällt aber heute Abend. In den kommenden Wochen sind jeweils drei Trainingseinheiten geplant, zwei auf Kunstrasen, eine in der Halle. Hinzukommen vier Testspiele, wovon drei bereits fix sind. Für das Wochenende 8./9. Februar wird noch ein starker Gegner gesucht. Mit dem Auswärtsspiel beim SC Parchim steigen die Hagenower am 23. Februar in den zweiten Meisterschaftsabschnitt ein.

Wie ist die Saison 2019/20 bislang für den HSV gelaufen? Mit 25 Punkten und einem leicht negativen Torverhältniss von 31:33 findet sich die Mannschaft auf dem siebten Tabellenplatz und somit im Mittelfeld wieder. „Unterm Strich sind wir durchaus zufrieden, auch wenn nach unseren Vorstellungen ein paar Punkte zu wenig herausgesprungen sind“, sagt Christian Tügel, der Trainer Dirk Hoffmann als Co unterstützte, daneben aber häufiger als geplant noch selber auf dem Platz aushelfen musste. „Das hat sich angesichts unseres relativ kleinen Kaders früh abgezeichnet.“

Die Hagenower legten einen Traumstart hin, holten aus den ersten vier Spielen die maximal möglichen zwölf Punkte, bevor der starke Aufsteiger und aktuelle Tabellenzweite FSV Bentwisch den Lauf mit einem 4:0 stoppte. „Das lief zunächst richtig gut, gerade auch offensiv, wo wir ja in den Jahren zuvor oft unsere Baustellen hatten.“ Das anschließende kleine Leistungsloch sei nicht unerwartet gekommen. Man habe sich aber im weiteren Verlauf selbst nach Negativerlebnissen immer wieder gefangen. „Der Zusammenhalt im Team ist klasse. Da ist einer für den anderen da.“ Obwohl es neben dem Auftritt in Bentwisch auch in Bad Doberan (0:5) sowie zu Hause gegen Dynamo Schwerin (1:4) und beim 0:4 zum Rückrundenauftakt gegen die zweite Mannschaft des FC Mecklenburg Schwerin höhere Niederlagen setzte, spricht Tügel von einer zunehmend gefestigten, kompakten Defensive. Wobei er einen Punkt ausdrücklich herausnimmt. „Wir haben aus Standards zweistellig Gegentore bekommen. Das ist natürlich viel zu viel. Da haben wir so ein bisschen den unbedingten Willen im Luftkampf und beim zweiten Ball vermissen lassen.“ Dieses Manko abzustellen, daran soll in der Vorbereitung intensiv gearbeitet werden.

Ein Blick auf die Statistik zeigt eine deutliche Diskrepanz auf. Während die Hagenower sehr heimstark auftraten, hier die Nummer vier der Liga waren, gab es auswärts nicht viel zu holen (nur Nummer 13). Man habe aus verschiedenen Gründen auswärts oft nicht auf alle Spieler zurückreifen können. Das dürfe aber keine Ausrede sein. Die Mannschaft müsse sich auf gegnerischen Plätzen einfach präsenter und bissiger zeigen. Einen Erklärungsansatz liefere allerdings auch der Spielplan. „Vielleicht tun wir uns in der Rückrunde auswärts etwas leichter. Die richtigen Brocken haben wir dann fast alle zu Hause.“ Um noch kurz bei den Zahlen zu bleiben. Im Fairplay-Ranking wird der HSV auf Platz zwei geführt. „Wir wollen weiterhin so fair unterwegs sein. Wobei mir persönlich gelegentlich das ein oder andere taktische Foul gefehlt hat. Da auch mal Gelb mitzunehmen, gehört dazu.“

Was tut sich personell? Die Hagenower haben zwei Abgänge zu verzeichnen. Meikel Soetbeer geht zurück zur SG Aufbau Boizenburg, und auch Matthias Lüth wechselt zu seinem alten Verein, zum Lübtheener SV. Auf der anderen Seite kommt Routinier Marco Schwabe vom Verbandsligisten SG Aufbau nach Hagenow zurück, gehört der Slowake Victor Maho, der schon einige Spiele im HSV-Trikot absolviert hat, jetzt endgültig zum Kader.

Die Hagenower möchten in der Rückrunde noch einmal die gleiche Punktzahl draufpacken. „Wir dürfen nicht in Trantütigkeit verfallen, müssen weiter genauso ranklotzen.“ Um sich am Ende zwischen Tabellenplatz fünf und acht zu positionieren. Vordergründiges Ziel bleibt es, schnellstmöglich abzusichern, dass man über dem Strich landet. Durch die neuerliche Spielklassenreform, die aus den beiden Landesliga-Staffeln je vier Absteiger vorsieht, wird der Kampf um den Klassenerhalt in dieser Saison noch härter.