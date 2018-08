fussball : Mit diesem Punkt lässt sich leben

Fußball-Verbandsliga: SG Aufbau Boizenburg erreicht gegen spielstarken Aufsteiger FSV Kühlungsborn ein 1:1

von Thomas Willmann

26. August 2018, 23:00 Uhr

Die Verbandsliga-Fußballer der SG Aufbau Boizenburg haben ihr erstes Heimspiel der Saison mit einem 1:1 beendet – und sollten mit dem erreichten Punkt gut leben können. Denn die spielerischen Vorteile und ein deutliches Chancenplus sprachen für den FSV Kühlungsborn.

Kurz vor Spielbeginn machte erst einmal der Wettergott ernst. Aus den drohend dunklen Wolken kam mächtig was runter. Das Donnergrollen blieb dann zwar noch lange ein Begleiter, aber pünktlich zum Anpfiff wechselte sich die Sonne ein. Den besseren Start erwischten die Boizenburger. Philipp Haupt (1. und 8.) und Denys Odzhukvu verpassten den richtigen Zeitpunkt zum Abschluss. Die Gäste machten aber schnell deutlich, dass sie mehr als nur mitspielen wollten. Beim ersten Hochkaräter konnte Jens van Severen in höchster Not klären (15.). Wenig später war der Aufbau-Keeper bei zwei Distanzschüssen gefordert (19. und 21.). In der nächsten Szene hätte es eigentlich klingeln müssen. Bei einem hohen Ball rauschte van Severen mit einem eigenen Abwehrspieler zusammen. Den Abpraller jagte ein Kühlungsborner freistehend über das Tor (22.). Der Aufsteiger übernahm mehr und mehr die Kontrolle. Und doch hatte die bis dahin beste Chance Aufbaus Denys Odzhukvu auf dem Fuß. Der junge Ukrainer scheiterte aus zentraler Position am gegnerischen Keeper (27.). Die letzte nennenswerte Szene vor der Pause gehörte wieder den Gästen. Max Krötsching spazierte durch die Boizenburger Abwehr. Sein gefährlich abgefälschter Schuss trudelte am Pfosten vorbei (30.).

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufgehört hatte. Kühlungsborn zeigte das bessere Umkehrspiel. Nach schöner Flanke aus vollem Lauf kam Tobias Hagedorn nicht richtig hinter den Ball (47.). Sein Abschluss geriet zu hoch. Etwas überraschend fiel das erste Tor auf der anderen Seite, bejubelt von rund 150 Zuschauern. Denys Odzhukvu ließ seinen Gegenspieler mit gekonnter Körpertäuschung ins Leere laufen. Der anschließende Querpass wurde zu Marco Schwabe verlängert, und der zehn Minuten zuvor eingewechselte Stürmer ließ sich diese Chance nicht entgehen – 1:0 (62.). Die Boizenburger Führung hatte allerdings nicht lange Bestand. Obwohl von mehreren Abwehrspielern umringt, kam FSV-Kapitän Robert Franke nach einer Ecke zum Kopfball und markierte den Ausgleich (67.).

Kühlungsborn wollte mehr. Lucas Leutert setzte einen Flugkopfball neben das Tor (70.), Lukas Werner verzog knapp (73.), und einen weiteren Leutert-Kopfball lenkte Jens van Severen über die Latte (80.). Bei einem der wenigen konstruktiven Gegenangriffe hätte Marco Schwabe für ein Boizenburger Happyend sorgen können. Mit einem langen Pass auf die Reise geschickt, fehlten bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel dann aber doch einige Meter (82.).

Aufbau-Trainer Alexander Lamer zeigte sich nach dem Abpfiff ein bisschen enttäuscht: „Natürlich hatten wir das ein oder andere Mal Glück, aber die Situation, die zum Ausgleich führt, war nun wirklich leicht zu verteidigen. Letztlich müssen wir uns aber wohl über den Punkt freuen. Die Jungs haben sich den gemeinsam erkämpft.“

SG Aufbau Boizenburg: van Severen – Blasius, Alisch, Luck, Lüders, Haupt (52. Schwabe), Lamer, Domke, Bahl (80. Krejci), Dreval (65. Schien), Odzhukvu