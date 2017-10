handball : Mit dem Anpfiff tonangebend

vergrößern 1 von 1 Foto: olaf Thielke 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 18.Okt.2017 | 23:00 Uhr

Die Derbys gegen den Hagenower SV scheinen den Verbandsliga-Handballern der TSG Wittenburg zu liegen. Mit einem souveränen 25:18-Sieg knüpften sie an die klaren Erfolge der vergangenen Saison an. Vor knapp 200 Zuschauern präsentierten sich die Wittenburger in der heimischen Mehrzweckhalle vom Start weg deutlich präsenter als der Gegner. Die Angriffsbemühungen des HSV wurden gestoppt beziehungsweise vom gut haltenden Berno Pätzmann vereitelt, nahezu jeder eigene Abschluss endete in einer freien Wurfposition.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Donnerstagausgabe der Schweriner Volkszeitung.