handball : Mehr als die halbe Miete

Wittenburg Verbandsliga-Männer gewinnen Platzierungshinspiel in Torgelow mit 32:16

von Thomas Willmann

18. April 2018, 23:00 Uhr

Die gut 20 Fans, die die Verbandsliga-Handballer der TSG Wittenburg im großen Reisebus zum ersten Platzierungsspiel begleiteten, kamen voll auf ihre Kosten. Unter der lautstarken Anfeuerung ihrer Anhänger feierten die Wittenburger beim Meisterschaftssechsten der Ost-Staffel, dem HSV Greif Torgelow, einen klaren 32:16-Sieg und gehen so mit einem komfortablen Polster in das am Sonnabend um 17 Uhr in der heimischen Mehrzweckhalle auszutragende Rückspiel.

Beide Mannschaften konnten ersatzgeschwächt nur auf neun Spieler zurückgreifen. In der ersten Halbzeit war noch viel Sand im Offensiv-Getriebe der TSGler. Unnötige technische Fehler und überhastete Würfe, mit denen man den guten Greifen-Torhüter vor keine großen Probleme stellte, prägten das Bild. Erfreulich war einzig das gelungene Comeback von Ludger Schmidt, knapp zwei Jahre nach seinem Kreuzbandriss. Erst zum Ende hin kamen die Gäste so langsam ins Rollen und gingen dann doch noch mit einer Sechs-Tore-Führung in die Kabine (12:6).

Nach dem Seitenwechsel konnte man die Effektivität im Angriff erheblich steigern. Die konditionellen Vorteile der jüngeren Wittenburger Mannschaft kamen jetzt deutlich zum Tragen. Insbesondere Bastian Greskamp (10 Tore) und Erik Stepan (6 Tore) schlossen über die rechte Seite immer wieder mit sehenswerten Toren ab. Jeder Treffer wurde vom TSG-Anhang, der den Auftritt in der Torgelower Volkssporthalle in ein Heimspiel verwandelte, ausgelassen bejubelt. Dass die Rückfahrt sehr stimmungsvoll ausfiel, versteht sich.

Das letzte Saisonspiel am Sonnabend wollen die Wittenburger Handball-Männer zum Anlass nehmen, um sich bei Bratwurst und Freibier für die tolle Fan-Unterstützung zu bedanken.

TSG Wittenburg: Pätzmann – Koberstein, Stepan (6), Ba. Greskamp (10), L. Schmidt (3), W. Schmidt (2), Neckel (6/4), Widdrus (4), Techam (1)