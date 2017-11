ringen : Lübtheener Männer lassen sich nicht unterkriegen

vergrößern 1 von 1 Foto: thomas willmann 1 von 1

von Thomas Willmann

erstellt am 02.Nov.2017 | 23:00 Uhr

Der Start in die Rückrunde ist für die Bundesliga-Ringer des RV Lübtheen eher unglücklich verlaufen. Sowohl gegen den TSV Westendorf (16:17), als auch in der Vorwoche im Auswärtskampf bei der KG Pausa/Plauen (16:16) waren die Lindenstädter ganz dicht dran an ihrem zweiten Saisonsieg. In dieses Bild passte auch der erste Vergleich mit dem morgigen Gegner, dem SV Johannis Nürnberg. In der Hinrunde schnupperten die Lübtheener „Löwen“ bei den Nürnberger „Grizzlys“ lange an einer Überraschung, um sich letztlich doch knapp mit 14:16 geschlagen geben zu müssen.

