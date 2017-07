reitsport : Kleines Pferd begeistert die Richter

vergrößern 1 von 1 Foto: jutta wego 1 von 1

Die Wertnote 9,4 ist in Geländepferdekreisen eine Bewertung, die nicht allzu oft vergeben wird. In Valluhn war es so weit. Die Richter zeigten sich geradezu begeistert von der Leistung, mit der The Phantom of the Opera mit Stephanie Böhe aus Luhmühen im Sattel die 2. Abteilung der Geländepferdeprüfung Klasse L gewann. Das sechsjährige Kleine Deutsche Reitpferd präsentierte einen Galopp, mit dem es die Konkurrenz in den Schatten stellte.

Den vollständigen Text lesen Sie in der Mittwochausgabe der Schweriner Volkszeitung.

von Thomas Willmann

erstellt am 25.Jul.2017 | 23:00 Uhr