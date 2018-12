leichtathletik : In Wittenburg läuft es weiter rund

TSG-Laufgruppe ist 2018 auf 52 Mitglieder angewachsen / Bei Landesmeisterschaften acht Titel und 15 Medaillen geholt

von Thomas Willmann

19. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Es ist für die Wittenburger TSG-Laufgruppe schon zur liebgewonnenen Tradition geworden, die Saison mit einer Jahresabschlussfeier ausklingen zu lassen. Sektionsleiter Martin Pankow ließ das Laufjahr 2018 noch einmal kurz Revue passieren und hob dabei die schönen Erfolge hervor, die die mittlerweile auf 52 Mitglieder angewachsene Truppe feiern konnte. Bei 50 Laufveranstaltungen waren die Wittenburger Farben vertreten und wenn es um Landesmeisterschaften ging, oft weit vorne zu finden. In ihren Altersklassen brachten sie acht goldene, eben so viele silberne und sieben bronzefarbene Medaillen mit nach Hause.

Es gehört bei den TSGlern längst zum guten Ton, dass jeder Cup-Starter und Teilnehmer am Staffelmarathon an diesem Abend mit einem Pokal ausgezeichnet wurde. In der Vereinswertung der MV-Laufcupserie, bei der alle Teilnehmer eines Vereins gewertet werden, landeten die Wittenburger auf dem siebten Platz. In der Teamwertung erliefen Jörg Hinz, Katrin Jöde-Rönck, Lothar Peukert, Albrecht Gorny und Monika Sind als die fünf fleißigsten TSG-Punktesammler den neunten Rang.

Mindestens ebenso wichtig wie die sportlichen Erfolge sind die gemeinsamen Erlebnisse auf dem Weg zu und bei den Laufveranstaltungen selbst. Zu nennen waren da unter anderen der Rennsteiglauf in Thüringen, der Warnemünder Küstenwaldlauf oder auch der Fünf-Seen-Lauf in Schwerin. Die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen. Den Ehrenpokal, den die Laufgruppe alljährlich für besondere Leistungen vergibt, durfte diesmal Petra Pankow in Empfang nehmen, für ihr großes Engagement insbesondere bei der Organisation des Mühlenlaufes. Das größte Geschick bei den Spielen um die Wanderpokale bewiesen Andrea Milkau und Wolfgang Mosel aus der befreundeten Laufgruppe der SG Aufbau Boizenburg. Diesmal ging es darum, einen Tischtennisball in winzige Säulen zu befördern.



Jahr mit Silvesterlauf ausklingen lassen





Auch wenn die Saison abgeschlossen ist, das Laufjahr 2018 ist es für die Wittenburger noch nicht ganz. Es steht ja noch der 26. Silvesterlauf aus, zu dem die TSGler alle Gleichgesinnten herzlich einladen. Am 31. Dezember können mit Startschuss um 9 Uhr gelaufen oder gewalkt werden, entweder beliebig viele Runden auf dem Sportplatz am Friedensring oder im Schäferbruch (ca. 1-km-Kurs). Alternativ steht auch eine 13-km-Runde auf einer der Trainingsstrecken zur Auswahl. Zeiten und Platzierungen spielen an diesem Tag keine Rolle. Es geht allein um den Spaß an der Bewegung. Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Erinnerungsgeschenk. Der Vormittag soll dann wieder in gemütlicher Runde im Sportlerheim ausklingen.

MV-Laufcup 2018Ergebnisse (Altersklasse)

TSG Wittenburg

Albrecht Gorny (1. Platz), Lothar Peukert (1.), Monika Sindt (2.), Jörg Hinz (2.), Katrin Jöde-Rönck (3.), Kurt Tschiltschke (3.), Egon Barge (4.), Martin Pankow (5.), Andrea Milkau (6.), Latoya Jamine Wilde (7.), Günter Butzmann (7.), Burkhard Eglinsky (8.), Diana Wilde (9.), Konrad-Wilhelm Schultz (9.), Nico Wilde (11.), Reiko Huth (12.)

SG Aufbau Boizenburg

Andrea Heim (2./9. Gesamt), Wolfgang Mosel (3.), Kristina Mosel (5.) Teamwertung (14. Platz)