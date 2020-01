Leichtathletik : In leuchtendem Gelb auf Medaillenjagd

Nachwuchs des Hagenower SV hat sich intensiv auf die Hallen-Landesmeisterschaften in Neubrandenburg vorbereitet. Am Sonnabend geht’s los.

von Thomas Willmann

14. Januar 2020, 00:00 Uhr

Die Farbe Gelb gibt an diesem Abend eindeutig den Ton an in der Hagenower Otto-Ibs-Halle. Kein Wunder. Schließlich laufen die Leichtathleten des Hagenower SV zum Training auf, und das leuchtende Gelb ist ihre Trikotfarbe. Es geht locker, dabei aber sehr konzentriert zu. „Disziplin“ ist für Abteilungsleiter und Trainer Fred Bahr Grundvoraussetzung und zugleich Schlüssel zum Erfolg. Er legte vor 15 Jahren mit sechs Sportlern den Grundstein. Die kontinuierliche Weiterentwicklung führte zum aktuellen Stand von 50 Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 21 Jahren. Bahr ist kein Einzelkämpfer mehr. Er wird bei Trainingsarbeit und Wettkampfbetreuung von Patrick Wiech unterstützt. Die dritte wichtige Säule im Übungsleiterteam ist Nadine Kant, die ihre große Erfahrung als international erfolgreiche Athletin einbringt.

Das aktuelle Training ist klar auf den ersten Höhepunkt des Jahres ausgerichtet. An den kommenden zwei Wochenenden stehen in Neubrandenburg in allen Altersklassen die Hallenlandesmeisterschaften auf dem Programm. Beim HSV wird die Intensität so kurz vor dem Wettkampf dem Trainingsplan folgend eher wieder etwas zurückgeschraubt. Die eigentlichen „Hausaufgaben“ mussten vorher gemacht sein. „Die Vorbereitung ging schon im September los. Wer bei den Landesmeisterschaften starten will, muss entsprechend ackern. Das ist für unsere Sportler normal.“ „Normal“ heißt drei bis vier Trainingseinheiten in der Woche. Zwischen den Feiertagen waren die Hagenower mit rund 20 Leuten in der Schweriner Laufhalle am Start.

So ein großer Aufwand soll natürlich Früchte tragen. „Alle, die im vergangenen Jahr eine Medaille geholt haben, sollen diesen Erfolg wiederholen“, gibt Bahr als Zielstellung vor. Auch wenn mit Malte Tiltmann ein Topathlet inzwischen für den Schweriner SC startet und nicht mehr im HSV-Gelb, hat man noch einige heiße Eisen im Feuer. So wie Mattes Groß, 800-m-Landesmeister in Halle und Freiluft. Der 13-Jährige ist vor vier Jahren eher zufällig bei den Leichtathleten gelandet. „Meine Tante hatte mich von der Schule aus beim Hagenower Crosslauf angemeldet. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber dann hat es mir so gut gefallen, dass ich dabei geblieben bin.“ An der Mittelstrecke reizt ihn die Kombination von Ausdauer und Sprintqualitäten. Was hat er sich vorgenommen? „Ich möchte auf jeden Fall eine Medaille gewinnen, am liebsten natürlich meinen Titel verteidigen.“

Als Vorjahressiegerin tritt auch Frida Huth an. Auf die gerade 9-Jährige wartet wieder ein Mehrkampf. Gerade einmal 1,34 m misst der „Sprintfloh“, bei nur 28 kg Gewicht. „Schon im Kindergarten war sie die Schnellste. Selbst die Jungs konnten sie nie fangen“, lacht Monique Huth, die ihre Tochter immer aus Körchow zum Training bringt. Die Lauf-Gene hat sie wohl von Papa Raiko geerbt, der ebenfalls Leichtathlet war. Als der erste Pfiff in der Halle ertönt, ist das kurze Interview schnell beendet. Frida will los, sie zieht es zu ihren Mitstreitern. „Ich bin nach dem Training zwar kaputt. Aber dann schlafe ich, und danach freue ich mich schon aufs nächste Mal.“

Jetzt geht es erst einmal nach Neubrandenburg, wo sie als eine von rund 20 Hagenower Meisterschaftsteilnehmern um Edelmetall kämpft. Frida ist allerdings erst am 26. Januar dran. Die HSV-Trainer haben übrigens im Sommer selbst Großes vor: Nadine Kant und Fred Bahr starten bei den Senioren-Weltmeisterschaften im kanadischen Toronto – Kant tritt im Kugelstoßen als Titelverteidigerin an.