triathlon : In der Wechselzone lief nicht alles glatt

von Thomas Willmann

erstellt am 19.Sep.2017 | 23:00 Uhr

„Für eine Medaille muss schon alles top laufen“, hatte Thomas Winkelmann im Vorfeld seiner Teilnahme an den Altersklassen-Weltmeisterschaften im Sprint-Triathlon gesagt. Und der 35-jährige Kogeler, der in Rostock lebt und für die dortige TGtriZack startet, lag im niederländischen Rotterdam nahe am Optimum. In einer Gesamtzeit von 1:06,07 Stunden landete der einzige MV-Vertreter in der Altersklasse M35-39 unter 86 Startern, die das Ziel erreichten, auf dem sehr guten vierten Platz.

