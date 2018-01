leichtathletik : Im Kugelstoßen eine Klasse für sich

Junger Zarrentiner gewinnt bei Hallen-Landesmeisterschaften Gold und Silber

von Thomas Willmann

23. Januar 2018, 23:00 Uhr

Das Neubrandenburger Jahnsportforum war am Wochenende fest in der Hand der MV-Leichtathleten. Die setzten ihre Serie der Hallen-Landesmeisterschaften fort. Am Sonnabend mit den Titelkämpfen in den Altersklassen U14, U18, Männer und Frauen, am Sonntag waren die Youngster der U10 und U12 bei ihren Entscheidungen im Mehrkampf gefordert. Der TSV Empor Zarrentin schickte sechs junge Sportler ins Rennen. Die gingen ausgeruht an den Start.

