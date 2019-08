MC Vellahn : Hier gibt es Geländesport vom Feinsten

Hard Enduro Series Germany macht am Sonntag Station in der Vellahner Heide

von Onlineredaktion pett

08. August 2019, 00:00 Uhr

Wenn am Sonntag um 9 Uhr erstmals die Motoren auf dem Vellahner Motorsportgelände laufen, wird mit der HardEnduroSeries Germany ein weiteres Kapitel in der Vereinsgeschichte des MC Vellahn geschrieben.

Die Serie wurde im Jahr 2018 gegründet und organisiert Läufe in ganz Deutschland. Demzufolge findet man auch viele Fahrer aus dem Norden der Republik in den Starterlisten. Denis Günther, der für das Serienmanagement verantwortlich ist, freut sich deshalb auf das Rennen in Vellahn: „Wir stehen seit dem letztem Jahr in Kontakt mit dem MC Vellahn. Die Grundidee der Serie liegt darin, das die Strecken wieder etwas anspruchsvoller werden“. Viele Enduro-Serien werden mittlerweile nur noch auf Feldern ausgetragen was nicht der Grundgedanke in diesem Sport ist. „Beim MC Vellahn finden wir mit der permanenten Enduro-Crossstrecke und dem großen Vereinsgelände alle Möglichkeiten“.

Für den Lauf in Vellahn sind neben den Deutschen Fahrern auch Internationale Piloten am Start – aus Russland, der Schweiz, Dänemark, Polen und Griechenland am Start. Besonders gut aufgestellt sind die Fahrer aus dem Nachbarland Niederlande. Mit Robin Holtmeulen, der auch bei vielen Läufen zur World Enduro Super Series am Start ist, sind aktuell zwei weitere ambitionierte Fahrer dabei.

An der Tabellenspitze geht das Duell zwischen Robert Scharl und Leon Hentschel weiter. Leider nicht mehr dabei sind Blake Gutzeit (Kreuzbandverletzung) und Tim Apolle. Letzterer ist zu Sherco gewechselt und hat die Möglichkeit die US Amerikanische Endurocrossmeisterschaft zu bestreiten. Nach bisher zwei von sieben ausgetragenen Läufen ist somit der Kampf um den Titel offen. Dabei hat Robert Scharl aus Taufkirchen die besten Chancen. Der aktuelle Superenduro-Europameister wird allerdings große Konkurrenz von Leon Hentschel (nur 5 Punkte Rückstand) bekommen, der Clubmitglied beim MC Vellahn ist. Denn er hat ein Heimspiel im Norden und will zur Spitze aufschließen. Der Uelzener Hentschel ist seit Beginn der Serie am Start und wurde im Vorjahr hinter Kevin Gallas zweiter der Gesamtwertung.

Letzt genannter hat kurz vor Torschluss ebenfalls für das Vellahner Kräftemessen gemeldet und zählt als Superenduro Junioren-Weltmeister 2018 zu den Favoriten auf den Tagessieg. Der 23-Jährige aus dem Badener Land gehört in seinen jungen Jahren zu den wenigen, die den Klassiker Erzberg bezwingen konnten.

Für die Zuschauer ist ein volles Programm vorbereitet. Die HardEnduroSeries Germany hat sich von Beginn an als großes Spektakel für die Zuschauer entpuppt. Seit dieser Saison wurde neben dem Renngeschehen auch die FunnelWebFilter Autogrammstunde eingeführt. Dort bekommen die Fans die Fahrer hautnah.

Der Renntag startet am Sonntag bereits 9 Uhr mit dem X-Grip Prolog Award. Dort geht jeder Fahrer auf eine kurze gezeitete Runde. Dieses Ergebnis bestimmt die Einteilung für die folgenden Gruppenrennen. Die besten Fahrer der Gruppen erreichen das Finale auf einer nochmals verschärften Runde. Dazu schildert Serienmanager Günther: „Vellahn bietet sich besonders für Einsteiger in die Hard- und Extrem-Enduro Szene an. Durch die permanente Enduro-Crossstrecke, wo auch der Prolog durchgeführt wird, können sich alle an die Hindernisse herantasten. Die schwierigsten Streckenteile werden in der Serie grundsätzlich erst im Finale gefahren und somit kommen alle Fahrer auf genügend Fahrzeit und natürlich auch Fahrspaß.

Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt fünf Euro (ab 14 Jahre). Parkplätze befinden sich unmittelbar an der Strecke und sind ausgeschildert. De Versorgung der Zuschauer ist gesichert.