fussball : Heißes Duell in der Parkstraße

In der Fußball-Landesliga messen sich morgen Hagenower SV und SG 03 Ludwigslust/Grabow / Boizenburger in Ueckermünde gefordert

von Thomas Willmann

30. August 2018, 23:00 Uhr

Am 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga treffen mit FSV Einheit Ueckermünde und SG Aufbau Boizenburg zwei Mannschaften aufeinander, die erfolgreich in die Meisterschaftsserie gestartet sind. Während die Boizenburger vier Punkte verbuchen konnten, haben die Einheit-Kicker sogar zwei Siege eingefahren und dabei noch keinen Gegentreffer kassiert. „Sie haben fast alle Leistungsträger gehalten und sind offensichtlich gut drauf“, zeigt sich Aufbau-Trainer Alexander Lamer wenig überrascht. Die bisherigen Vergleiche mit Ueckermünde waren umkämpft. Individuelle Fehler gaben oft den Ausschlag, so wie bei der Boizenburger 1:4-Niederlage im Mai an gleicher Stelle. Die gegnerischen Qualitäten sieht Lamer vor allem im schnellen Umkehr- und Konterspiel. Das gelte es ebenso zu unterbinden, wie die langen Diagonalbälle. „Wir müssen sie schon im Spielaufbau unter Druck setzen. Wenn uns das gelingt, werden wir über unsere schnellen Angreifer gute Möglichkeiten bekommen“, ist der Boizenburger Trainer überzeugt. Er kann dabei auch wieder auf Dominic Schnabl bauen, der in der Vorwoche urlaubsbedingt fehlte. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz des leicht angeschlagenen Philipp Haupt.



Landesliga West





In Hagenow stehen sich morgen der gastgebende HSV und die SG 03 Ludwigslust/Grabow gegenüber. Das Besondere: Auf Grund der umfangreichen Bauarbeiten in der Eisenbahnerstraße, Stichwort Kunstrasenplatz, wird nach langer Zeit erstmals wieder in der Parkstraße gekickt. Die alte Spielstätte ist für die komplette Hinrunde reaktiviert worden. Beide Mannschaften mussten nach ihrem Auftaktsieg zuletzt einen Dämpfer einstecken. „Wir haben uns in Parchim wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert“, hat das 1:3 aus Sicht von HSV-Trainer Dirk Kaatz deutlich gemacht, dass seine Jungs zwingend zu alten kämpferischen Tugenden zurückfinden müssen, wenn es einmal spielerisch nicht so klappen sollte. „Bei allem Respekt vor dem Gegner, die Punkte müssen in Hagenow bleiben. Das wird schwer genug, ganz unabhängig davon, in welcher Besetzung sie auflaufen.“

In der Einordnung der Aufgabe ist er sich mit seinem Gegenüber, Rene Schwarz, vollkommen einig. Den SG 03-Trainer plagen große Personalprobleme, die über die schwere Verletzung von Boris Baerwinkel, der nach seinem im Warnemünde-Spiel erlittenen mehrfachen Fußbruch auf lange Sicht ausfallen wird, hinausgehen. Für die SG 03 ist das Duell in Hagenow das zweite Derby innerhalb weniger Wochen. Dem 2:1-Erfolg in Polz schlossen sich zwei herbe Pleiten an, in denen die Mannschaft satte elf Gegentreffer kassierte. Insofern kann kaum verwundern, dass bei Schwarz ganz oben auf der Wunschliste steht, zunächst einmal zu defensiver Stabilität zurückzufinden. „Wir werden ganz sicher keinen Harakiri-Fußball spielen, uns abwartend verhalten und schauen, was von der anderen Seite kommt.“ Er erwartet einen sehr „bissigen“ HSV.

Der SV Blau-Weiß Polz grüßt aktuell vom Tabellenende, mit null Punkten. Das ist nach zwei Spieltagen sicher noch nicht tragisch, aber doch alles andere als ein optimaler Einstieg. Da lief es für den kommenden Gegner ungleich runder. Aufsteiger FC Mecklenburg Schwerin II konnte bereits zwei Dreier für sich verbuchen und wird bestrebt sein, am Sonntag auf Lankower Kunstrasen Sieg Nummer drei draufzupacken. „Natürlich hatten wir uns das etwas anders vorgestellt. Aber die Leistungen waren ja nicht so schlecht. Wir hatten in beiden Spielen unsere Chancen“, kann von Schwarzsehen bei den Blau-Weißen keine Rede sein. Man hoffe, den Kader jetzt Woche für Woche weiter komplettieren und sich dadurch als Mannschaft kontinuierlich entwickeln zu können. „Mit voller Kapelle müssen wir uns vor keinem Gegner verstecken.“ Der Kunstrasen hat für die Polzer längst den Schrecken früherer Jahre verloren. Gerade die jüngeren Spieler kommen auch auf diesem „Geläuf“ bestens zu Recht. Man stuft den Gegner als spielerisch orientiertes Team ein. „Das sollte uns eigentlich entgegen kommen.“