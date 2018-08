fussball : Fußballerisches Neuland betreten

SG Aufbau Boizenburg, SG 03 Ludwigslust/Grabow und SV Blau-Weiß Polz bekommen es mit weitgehend unbekannten Gegnern zu tun

von Thomas Willmann

23. August 2018, 23:00 Uhr

Mit dem Liga-Konkurrenten MSV Pampow haben die Verbandsliga-Fußballer der SG Aufbau Boizenburg für die zweite Runde im Landespokal nicht gerade ein Wunschlos ergattert: „Es hätte gerne ein leichterer Gegner sein dürfen“, gibt Alexander Lamer unumwunden zu. Der Aufbau-Trainer hebt allerdings auch gleich die positiven Seiten dieses Duells hervor, das in der vorletzten Spielzeit noch Halbfinale war (2:1 für Pampow): „Ein cooles Derby und eine volle Hütte.“

Lamer möchte die volle Konzentration jetzt aber erst einmal auf die Meisterschaft gerichtet wissen. Da geht es morgen gegen Aufsteiger FSV Kühlungsborn. „Das ist unser erster Heimauftritt der Saison, der will gewonnen werden“, stellt der Übungsleiter klar. Der Gegner sei für ihn eine relativ unbekannte Größe, solle aber einen guten Ball spielen und zudem körperlich stark sein. Anders als der Trainer dürfte der FSV für einige Spieler noch sehr präsent sein. So eine „Pokalschlacht“ wie das Viertelfinale 2016/17 bleibt eben hängen. Die Boizenburger setzten sich in der Verlängerung mit 3:2 durch, beendeten die Partie nach drei gelb/roten und einer roten Karte aber nur zu siebt.

Da Kühlungsborn wie die Elbestädter mit Siegen in Liga und Pokal einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt hat, dürfte noch eine ordentliche Portion Euphorie mitschwingen. Aber auch die Aufbau-Kicker sind hochmotiviert. Lamer erwartet von seiner Mannschaft eine Steigerung gegenüber dem mühsam erarbeiteten 2:0 zuletzt beim Landesklassen-Vertreter Elmenhorst: „Wir müssen kompakter auftreten und schneller nach vorne agieren.“



Landesliga West





Als nur schwer einzuschätzen stuft der Trainer der SG 03 Ludwigslust/Grabow, Rene Schwarz, den SV Warnemünde ein, der morgen im Grabower Waldstadion zu Gast ist. „Sie sind im vergangenen Jahr Fünfter in der Ost-Staffel geworden und deshalb für mich zu den Spitzenteams zu zählen.“ Der klare 5:0-Auftaktsieg gegen Parchim scheint diese Einschätzung zu stützen. Aber auch die SG 03 ist mit einem Sieg in die Meisterschaft gestartet und möchte den 2:1-Derby-Erfolg in Polz jetzt „vergolden“. Dass es im Pokal in der Vorwoche eine 0:6-Niederlage gegen Oberliga-Absteiger FC Mecklenburg Schwerin setzte, will Schwarz nicht überbewerten. „Das hört sich vielleicht komisch an. Aber da war dicke mehr drin. Wir hätten mit 2:0 führen müssen, sind stattdessen am Ende klassisch ausgekontert worden.“ Es gehe darum, den eigenen Matchplan und die damit verbundenen Aufgaben konsequent umzusetzen. Einen Vorteil sieht der SG 03-Trainer darin, dass Warnemünde der Ruf einer spielerisch orientierten Mannschaft vorauseilt. „Das liegt uns einfach mehr.“

Einer ganz ähnliche Situation wie die SG 03 sieht sich der SV Blau-Weiß Polz gegenüber, der auswärts auf den TSV Graal-Müritz trifft. Dass der TSV mit der Empfehlung der letztjährigen Nummer eins aus der Ost-Staffel kommt, lässt in jedem Fall auf ein spielstarkes Team schließen. Beide Mannschaften kreuzten in der Vergangenheit tatsächlich schon einmal die Klingen. Das war in der Spielzeit 2009/2010, und zwar als Verbandsligisten. Das Hinspiel im Polzer Waldstadion endete 3:2 für Graal-Müritz, in der Rückrunde trennte man sich 1:1. Aber das ist Fußball-Geschichte. In der Gegenwart befinden sich die Blau-Weißen noch in der Aufbau- und Findungsphase. Vor diesem Hintergrund tat der 2:0-Pokalsieg in Goldberg für das fußballerische Selbstbewusstsein sicher gut. Über den FC Schönberg als Zweitrundenlos ist man nicht ganz unglücklich. Das betrifft vor allem den Termin. Die Partie ist für Sonntag angesetzt (9. September), was den Polzern in diesem konkreten Fall aus organisatorischen Gründen entgegenkommt.

Als teuer erkauften Pokalsieg wertet Dirk Kaatz den in der Verlängerung sicher gestellten 2:1-Erfolg des Hagenower SV bei der HSG Warnemünde (in der nächsten Runde geht’s gegen den Ost-Landesligisten VfL Bergen). Gleich drei Spieler werden dem HSV-Trainer am Sonntag beim SC Parchim verletzungsbedingt fehlen. Besonders schwer hat es Philipp Seemann erwischt, der voraussichtlich drei bis vier Monate ausfällt (gute Besserung). „Wir wollen nicht jammern. Dann müssen eben andere in die Bresche springen.“ Er erwartet ein kampfbetont auftretendes Parchimer Team mit einem Bastian Luther-Schlenker, auf den man „höllisch aufpassen“ müsse. An den SCP-Torjäger haben die Hagenower nicht die allerbesten Erinnerungen, und dass Luther-Schlenker gerade erst den Lübzer SV mit zwei Treffern aus dem Pokal gekegelt hat, zeigt, dass er nach wie vor zu „knipsen“ versteht. Andererseits ist Kaatz aber auch von den Stärken seiner Mannschaft überzeugt: „Wenn wir an das Wismar-Spiel (6:2 für den HSV) und die ersten 20 Minuten in Warnemünde anknüpfen, sollten wir auf jeden Fall etwas mitnehmen.“