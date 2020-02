Aus den Vereinen : Fußball hat seine eigene Sprache

In der D2-Jugend des Hagenower SV gehen junge Kicker aus fünf Nationen gemeinsam auf Torejagd.

von Thomas Willmann

06. Februar 2020, 00:00 Uhr

Rayanna passt zu Maik, der bringt Ansomana ins Spiel, und der „versenkt“ den Ball mit sattem Schuss an der als Tor dienenden Turnmatte. Das war klar. Schließlich läuft er ja im Trikot des FC Barcelona auf.

In der Hagenower Sporthalle in der Teichstraße ist Trainingszeit für die D2-Jugend des Hagenower SV. Wie jeden Mittwochabend in der Winterzeit. Alles ganz normal. Das Besondere ist die Zusammensetzung dieser Mannschaft. Drei der jungen Kicker kommen aus Syrien, zwei aus Ghana, zwei aus Kroatien, vier aus Deutschland und eine aus Afghanistan. Zum aktuellen Kern dieser internationalen Truppe gehören neben sieben Jungs auch fünf Mädchen. „Das macht einfach Spaß. Wir wollen zeigen, dass Mädchen auch Fußball spielen können. Und wir können das“, lassen Flora und Rayanna da keinerlei Zweifel aufkommen. Dass der Spaß hier im Vordergrund steht, ist nicht zu übersehen. Die Disziplin muss da schon mal hinten anstehen.

„Wir im Verein betrachten das als unseren Alltag. Zuschauer und Vereinsmitglieder haben uns im Grunde erst darauf aufmerksam gemacht, dass mit dieser Mannschaft etwas Besonderes entstanden ist. Das fällt in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern eben doch auf“, sagt Fußball-Abteilungsleiter André Prielipp. Viele der zumeist 11- bis 13-jährigen Spieler haben erst im vergangenen Sommer mit dem Fußball angefangen. Dass man da keine Wunderdinge erwarten kann, versteht sich. Das Team startet in der Kreisliga West und wartet noch auf den ersten Punktgewinn. Torverhältnis 2:177. „Manchmal bin ich schon ein bisschen traurig, wenn wir wieder verloren haben. Aber dann freue ich mich aufs nächste Training“, erklärt Matti. Obwohl der 11-Jährige krank ist und deshalb heute nicht mitmischen kann, schaut er doch kurz mit seinem Vater vorbei. „Langsam finden sie sich zusammen. Wir Eltern sind unterstützend dabei. Alleine funktioniert das ja nicht mit so einem Haufen Kinder“, sagt Christian Lehmitz-Baumgart.

Als „Löwenbändiger“ fungiert Noralam Khoudayari. Der 36-jährige Afghane lebt seit vier Jahren in Hagenow, mit seiner Frau, den inzwischen fünf Kindern und einem deutschen Betreuer. Seine jüngste Tochter, Maysam, ist in Hagenow geboren. Er ist mit viel Herzblut und Engagement bei der Sache, weiß selber, dass sein größtes Problem nach wie vor die deutsche Sprache ist. Seine Trainerkollegen beim HSV greifen ihm da helfend unter die Arme. Am vergangenen Montag stand die nächste Sprachprüfung an. Auf das Ergebnis muss Noralam Khoudayari jetzt rund drei Wochen warten. Er hat ein klares berufliches Ziel vor Augen: „Ich möchte Busfahrer werden.“ Zum Team gehört auch Tochter Rayanna. „Ich finde es gut, unter Papa zu trainieren. Er ist ein netter Trainer“, betont die gerade 14-Jährige mit einem ansteckenden Lachen.

Ganz nah an der Mannschaft ist Lisann Vieth (20). Sie hat ihren Cousin einfach einmal zum Training begleitet und ist seitdem so oft wie möglich dabei, um den Trainer zu unterstützen. Für sie ist das eine tolle Sache. „Felix war vorher sehr ruhig und schüchtern. Jetzt geht er viel mehr auf Menschen zu, ist offener und wesentlich toleranter geworden.“ Lisann versucht in der Kabine immer auch Aufbauarbeit zu leisten. „Wir gewinnen, egal ob heute oder beim nächsten Mal.“ Ein erstes Erfolgserlebnis war schon zu verzeichnen. Bei einem Hallenturnier landete die Hagenower D2 nicht auf dem letzten Platz.

André Prielipp freut sich über die hohe Trainingsbeteiligung, die diese Mannschaft auszeichnet und ist schon ein wenig erstaunt darüber, wie gut die Mädchen und Jungen mit dem Verlieren umgehen können. Der Leistungsgedanke spiele kaum eine Rolle. Gleichzeitig stellt er aber klar: „Man darf ,Spaß haben’ hier nicht mit ,einfach nur rumdaddeln’ verwechseln. Der sportliche Ehrgeiz ist da. Jeder für sich möchte besser werden und trainiert dafür fleißig.“ Die Truppe sei nicht nur im Verein anerkannt. Auch wenn es durchaus mal heiß her gehe, wie zum Beispiel bei der knappen 1:2-Pokalniederlage gegen Strohkirchen, gebe es doch keinerlei Anfeindungen. Unterschwellig höre man am Spielfeldrand wohl schon mal Kommentare wie: Zahlen die auch alle Beitrag?, oder, wenn die immer so hoch verlieren, muss man die Mannschaft abmelden. „Aber das ist unsere tägliche ehrenamtliche Aufgabe, hier klar und deutlich Haltung zu zeigen. Und der stellen wir uns beim Hagenower SV gerne.“

Beim Landesfußballverband (LFV) hinterließ das eher aus dem Zufall geborene Hagenower Projekt „Bunte D2“ großen Eindruck. Der Verein wurde beim Neujahrsempfang des LFV mit dem Integrations- und Vielfaltspreis 2019 ausgezeichnet.