Fussball : Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen

Landespokal: SG03 Ludwigslust/Grabow unterliegt FC Mecklenburg Schwerin 0:6 (0:3) – In Halbzeit zwei ausgekontert

von Onlineredaktion SVZ

19. August 2018, 23:22 Uhr

„Aufgrund der Abgezocktheit der Schweriner geht der Sieg völlig in Ordnung. Allerdings ist das Ergebnis etwas hoch ausgefallen“, lautet ein erstes Resümee von SG03-Coach Rene Schwarz nach dem 0:6 seiner Ludwigslust/Grabower in der ersten Landespokalrunde gegen den FC Mecklenburg. Vor allem bei den drei Gegentreffern am Ende der zweiten Halbzeit hatten sich die Gastgeber schön auskontern lassen. Auf Schweriner Seite brillierte dabei der vierfache Torschütze Tino Witkowski.

Die SG03 war aber keinesfalls chancenlos. Schon in der achten Minute wurde Alexander Dahl gut von Boris Baerwinkel freigespielt und hatte nur noch den Gästekeeper vor sich. Doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Nach zwölf Minuten verfehlte Lasse Baerwinkel aus guter Position das Ziel um Zentimeter. In der 22. Minute verbuchten die Schweriner ihre erste gute Möglichkeit und erzielten prompt die Führung. Die Gastgeber bekamen auf der rechten Seite einfach keinen Zugriff auf Studier, der drei Mann stehen ließ und mit einem Schuss ins lange Eck das 0:1 markierte.

Nach gut einer halben Stunde hatte Alios Lietz nach einem Eckball von Alexander Dahl den Ausgleich auf dem Fuß. Er kam freistehend zum Schuss, aber ein Schweriner hatte noch den Fuß dazwischen und klärte zur Ecke. Der zweite Treffer der Gäste war fast eine Kopie des ersten. Wieder ging über die rechte Seite alles ganz schnell, Witkowski traf zum ersten. Glück hatte der FCM zwei Minuten vor der Pause, als Dahl frei durch war und 20 Meter vorm Tor von einem Schweriner gehalten wurde (Notbremse), aber dafür nur gelb sah. Der Freistoß von Lietz landete in der Mauer. „Im Gegenzug bekamen wir den langen Ball nicht geklärt“, erinnert sich der SG-Trainer. Der Gast setzte nach und „schon war das Ding drin“.

Die zweite Halbzeit ist kurz erzählt: Sie war bis zur 72. Minute auf beiden Seiten von vielen Fehlpässen geprägt. Bei den letzten drei Treffern wurden die Gastgeber klassisch ausgekontert, da sie immer wieder in der Vorwärtsbewegung den Ball leichtfertig verloren.





SG 03 Ludwigslust/Grabow: Patz, Schulz, Schütt, Lietz (68. Tiede), Dahl, L. Baerwinkel, Grünwaldt, Wilk (78. Buske), Kretschmer (46. Stahl), Dietrich, B. Baerwinkel