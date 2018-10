fussball : Empors „Kanoniere“ schlagen zu

Fußball-Landesklasse IV: Daniel Rotermann und Jonas Swenson erzielen bei Zarrentiner 11:2-Sieg fünf beziehungsweise vier Tore

von Thomas Willmann

29. Oktober 2018, 23:00 Uhr

Die Fußball-Landesklasse IV scheint derzeit immer für etwas Spektakuläres gut. Diesmal kamen die Hauptdarsteller aus Zarrentin. Der TSV Empor unterstrich mit einem 11:2-Kantersieg gegen die zweite Mannschaft der SpVg Cambs-Leezen eindrucksvoll seine Offensivqualitäten.

Der fünffache Torschütze Daniel Rotermann eröffnete in der 11. Minute das Schützenfest. Das Schlusslicht kam anschließend mit dem 1:1 sogar noch einmal zurück (20.). Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Bis zur Pause hatten die Schaalseestädter bereits eine 5:1-Führung herausgeschossen. Und mit dem 6:1 direkt nach Wiederanpfiff (46.) machte Empor deutlich, dass man gewillt war, gleich da weiterzumachen, wo man aufgehört hatte. Beim Stand von 10:1 meldeten sich die Gäste mit ihrem zweiten Treffer zurück. Den Schlusspunkt setzte Empors Jan Schwarz (87.).

Mit seinem Fünferpack schoss sich Daniel Rotermann an die Spitze der Torschützenliste der Liga, die er gemeinsam mit Matthias Genzler vom Schweriner SC anführt (beide 13 Treffer). In bester Torjägermanier präsentierte sich auch Jonas Swenson, der viermal einnetzte.

Morgen wollen die Zarrentiner ihre Serie auf vier Punktspielsiege in Folge ausbauen. Das wird beim Derby in Wittenburg sicher kein leichtes Unterfangen.



SVF Neustadt-Glewe – SG Carlow 2:0





Die Zuschauer in Neustadt-Glewe bekamen ein gutklassiges Fußballspiel geboten. Die Fortschrittler trafen auf eine Carlower Mannschaft, die sich über die 90 Minuten optische Vorteile erarbeiteten. Sie hielten aber gut dagegen und hatten in Robin Altrock einen starken Rückhalt. Der Neustädter Keeper entwickelte sich mit mehreren sehenswerten Paraden zum Sieggaranten. Auf die entscheidenden Tore mussten die Heimfans bis in die Schlussphase warten. Nach schönem Zuspiel wurde Tim Anders an der Strafraumgrenze gefoult. Der Schiedsrichter wollte zunächst Freistoß geben, zeigte nach entsprechendem Hinweis seines Assistenten dann aber berechtigterweise auf den Elfmeterpunkt. Maik Zachow verwandelte sicher (73.). Das 2:0 markierte Tim Anders. Hatte er kurz zuvor noch eine Großchance ausgelassen (87.), machte er in der Schlussminute alles richtig.

Zum morgigen Feiertagsspiel treten die Neustädter in Leezen an. Auf Grund der ungewöhnlichen Anstoßzeit (10.30 Uhr) wollen sie den Tag mit einem gemeinsamen Mannschaftsfrühstück eröffnen.



SG Groß Stieten – Wittenburger SV 2:2





Der Jubel im Wittenburger Lager war groß. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) rettete Michael Wosniak seinem Team einen Punkt. Der Auftritt in Groß Stieten stand allgemein unter keinem günstigen Stern. Die Wittenburger reisten in Minimalbesetzung an, kamen nur mit Unterstützung der Alten Herren überhaupt auf elf Spieler. Mangels Alternative musste ein Feldspieler die Torwarthandschuhe anziehen.

Der Anfang ließ Schlimmes befürchten. Groß Stieten nutzte einen Abstimmungsfehler zum 1:0 (24.). Wenig später senkte sich eine verunglückte Flanke unhaltbar ins WSV-Tor (32.). Die Gäste gaben sich aber nicht auf. Lorenz Kloidt sorgte kurz vor der Pause für den wichtigen Anschluss (40.). In der zweiten Halbzeit kamen beide Teams nicht über gute Konteransätze hinaus – bis zur eingangs erwähnten Szene. Ein Freistoß in den Groß Stietener Strafraum wurde mehrfach verlängert. Wosniak stand goldrichtig und traf per Flachschuss zum 2:2.