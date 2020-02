Handball : Eine klebrige Angelegenheit

Handballer schwören auf Haftmittel, um das Spiel schneller und attraktiver zu machen – stoßen aber nicht überall auf Gegenliebe.

von Thomas Willmann

11. Februar 2020, 00:00 Uhr

Rollt der Ball beim Training der Grün-Weiß-Handballerinnen auf dem Boden der Reiferbahnhalle entlang, kommt er meist nicht weit. Das mit „Backe“ übersäte Spielgerät bleibt im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden kleben. Der Grund ist ein Haftmittel, das in kleinen Töpfen am Seitenrand steht. Dort greifen die Spielerinnen rein und schmieren sich die Hände und den Ball mit einem Kunstharz ein. Bei Spielen stehen diese Töpfe immer in unmittelbarer Nähe der Auswechselbank. Ohne Haftmittel geht meist nicht viel, es gehört für Ball und Hände bei den Erwachsenen einfach dazu. „Haftmittel macht das Spiel schneller und genauer“, sagt Grün-Weiß-Spielerin Vivien Erdmann. Sie kann zwar auch ohne „Backe“ Tore werfen, verzichten möchte die Rückraumspielerin darauf aber nicht. Das gilt im Prinzip für alle Schweriner Handballdamen. Spielmacherin Julia Kretschmer oder aber auch Außen Lea Schmidtke haben zudem mit kleinen Händen „zu kämpfen“. Da ist die klebrige Masse aus dem Topf ein beliebtes Hilfsmittel. Mit genügend Haftmittel können Handballer gar die Schwerkraft austricksen, bleibt der Ball doch an der Handinnenfläche kleben, ohne ihn wirklich festzuhalten.

Dass beim Handball überhaupt ein Haftmittel zum Einsatz kommen darf, ist in den internationalen Handballregeln festgelegt. Regel 4.9 besagt dort: Harz ist erlaubt. Der Deutsche Handballbund (DHB) hätte das Recht, diese Regelung einzuschränken, tut das aber nicht. So kommt das Haftmittel in den ersten drei Ligen Deutschlands praktisch immer zum Einsatz. Darunter – also ab der Oberliga – wird es dagegen etwas komplizierter. Dort können die Landesverbände ein generelles Haftmittelverbot aussprechen. So wie es der Hamburger Verband gemacht hat. Der Handballverband Mecklenburg-Vorpommerns dagegen nicht. So wird in MV von Halle zu Halle und von Kommune zu Kommune entschieden, ob mit oder ohne Harz gespielt werden darf.

In der Wittenburger Mehrzweckhalle gilt zum Beispiel ein striktes Haftmittelverbot. Zum Leidwesen der Verbandsliga-Männer der TSG. „Wir haben der Stadt angeboten, dass in einer Testphase mal auszuprobieren und die Halle selber zu reinigen. Da führte aber kein Weg rein“, bedauert der langjährige Handball-Abteilungsleiter Bernd Greskamp. „Wir sind dann immer die Gelackmeierten, wenn wir in eine Halle kommen, wo mit Backe gespielt wird.“ Die Vorteile des Haftmittels liegen für ihn auf der Hand: „Du hast eine bessere Ballkontrolle. Würfe sind wesentlich schärfer und erreichen eine höhere Geschwindigkeit.“ Greskamp hat andererseits aber auch Verständnis für das städtische Nein: „Wenn du mit dem Reinigen nicht dran bleibst, sieht die Halle nach einigen Jahren aus wie ein Saustall.“

Das heutige Haftmittel ist ein Kunstharz und lässt sich etwas besser von Kleidung und Böden entfernen, als sein Vorgänger. Noch Mitte der 90er haben die Handballer Natur-Harz an Finger und Spielgerät geschmiert.

Greskamps Vorgänger bei den Wittenburger TSGlern, Kurt Tschiltschke, erinnert sich noch an die Anfänge. Der 73-Jährige begeisterte ehemalige Handballer hat 1957 in der Schule angefangen und zunächst auf Fußballplätzen in der Besetzung elf gegen elf Feldhandball gespielt. „Kleber ist erst mit dem Umzug in die Halle aufgekommen. Wir haben Baumwachs gekauft, der anfangs nur ganz schlecht zu kriegen war.“ Wenn er jetzt als Zuschauer mal einen Ball zu fassen kriege, „bleibt der förmlich an der Hand hängen.“ Als früherer Übungsleiter hat er eine klare Meinung: „Der Nachwuchs sollte ohne Haftmittel trainieren, um die technisch richtige Fangtechnik zu erlernen.“

Mit speziellen Harzentfernern und Maschinen lassen sich die Böden heutzutage ordentlich reinigen, wenn auch zeitintensiv. Für die Hände der Spielerinnen und Spieler liegt immer etwas Babyöl parat, so lässt sich das Haftmittel leicht entfernen.

Die Grün-Weiß-Damen dürfen sich in zahlreichen Fällen auswärts gar kein Haftmittel an die Hände schmieren. In der Ostsee-Spree-Oberliga bekommen es die Schwerinerinnen mit Mannschaften aus Brandenburg und Berlin zu tun. Vor allem in der Bundeshauptstadt verbieten die Hausordnungen der Hallen den geliebten „Kleber“. Spiele dort sind für die Grün-Weiß-Damen immer ungewohnt und schwer zu gewinnen. Anders herum gilt das auch für die Mannschaften aus der Bundeshauptstadt, die dann in Schwerin erstmals mit Haftmittel spielen.

Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren über ein generelles Harz-Verbot auf allen Ebenen von der Weltmeisterschaft bis zur Kreisliga diskutiert. Getan hat sich bislang nichts. Versuche mit selbsthaftenden Bällen oder aber Klebe-Spray sind gescheitert beziehungsweise kamen bei den Aktiven nicht sonderlich an. Aus gutem Grund, ist doch Harz für so ziemlich jeden erwachsenen Spieler ein wenig wie der Himmel auf Handballer-Erden.