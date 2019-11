Ringen : Ein entspannter Mattenabend

Bundesliga-Ringer des RV Lübtheen feiern überlegenen 21:8-Sieg gegen den RC CWS Düren-Merken.

von Thomas Willmann

10. November 2019, 00:00 Uhr

„Oh, wie ist das schön“ und „hier regiert der RVL“ schallte es vielstimmig durch die Hans-Oldag-Halle. Einen so entspannten Kampfabend hatten die Anhänger der Lübtheener Bundesliga-Ringer schon lange nicht mehr erlebt. Ihr Team schickte den Tabellennachbarn RC CWS Düren-Merken mit einem klaren 21:8 auf die Heimreise in Richtung Nordrhein-Westfalen.

Die Gastgeber entschieden sieben der zehn Kämpfe für sich uns standen vorzeitig als Sieger fest. Sie erwischten einen Bilderbuchstart. Die ersten vier Zähler durch Mitko Asenov (57 kg/Freistil) standen zwar von vorn herein fest, weil sein Gegner zu viel Gewicht auf die Waage brachte. Diese Unterstützung hätte der Lübtheener aber gar nicht gebraucht, wie der vereinbarte Freundschaftskampf zeigte. Nach 4:55 Minuten hatte Asenov ein 15:0 eingesammelt, was im Ringen als „technische Überlegenheit“ (TÜ) eingestuft und mit vier Punkten belohnt wird. Richtig eilig hatte es Artur Omarov (130 kg/griechisch-römisch). Bei seinem Schultersieg gegen Alexander Kleer zeigte die Uhr erst 1:12 Minuten an. Wie spannend es in sechs Matten-Minuten zugehen kann, demonstrierten Alexander Ginc (61 kg/gr.-r.) und David Khudoian. Nach mehrfach wechselnder Führung unterlag der junge Torgelower seinem russischen Gegner mit 10:11. Bei seinem ersten Auftritt im Lübtheener Trikot musste Kevin Lucht (98 kg/Fr.) eine verletzungsbedingte Lücke stopfen und in einer für ihn ungewohnten Gewichtsklasse antreten. Trotz guter Ansätze, die zehn Kilogramm weniger gegenüber Abusupiyan Magomedov konnte er nicht ausgleichen und verlor auf Schultern. Düren verkürzte damit auf 5:8. Enger wurde es an diesem Abend aber nicht mehr. Emanuel Krause (66 kg/Fr.) baute den Vorsprung zur Pause wieder aus, indem er den deutschen Vizemeister Purya Jamali mit 4:1 bezwang.

Der 10:5-Zwischenstand sorgte für viel Zuversicht in der Halle. Die teilte auch Uwe Bremer. „In der zweiten Hälfte ist die Mannschaft ja eigentlich immer noch einen Tick stärker. Das klappt heute“, legte sich der Präsident des Ringerverbandes MV fest. Und er sollte Recht behalten. Europameister Rajbek Bisultanov (86 kg/gr.-r.) brauchte gerade einmal 42 Sekunden, um Nikolai van Berkum auf die Schultern zu zwingen. Sein dänischer Landsmann Frederik Bjerrehuus (71 kg/gr.-r.) siegte kaum weniger überlegen mit 12:0. Lennard Wickel (80 kg/Fr.) nahm dem estnischen U23-WM- und EM-Teilnehmer von 2018, Aimar Andruse, in einem packenden Kampf einen Punkt ab (6:4), und Brian Bliefner (75 kg/Fr.) beherrschte Dürens Timo Moosmann klar (13:0). Selbst so mancher Kenner der Szene rieb sich angesichts des 21:5-Zwischenstandes ungläubig die Augen. Die meisten hielt es ohnehin längst nicht mehr auf ihren Sitzen. Auch die abschließende 0:8-Niederlage von Jan Zizka (75 kg/gr.-r.) gegen den kroatischen Klasse-Ringer Antonio Kamenjasevic tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

Die Aktiven selbst konnten den Erfolg nicht lange auskosten. Abbauen, duschen, dann ging es auch schon los. In zwei Kleinbussen brachen die Lübtheener in Richtung Witten (NRW) auf, wo heute Nachmittag mit dem heimischen KSV gleich der nächste Gegner wartet. Um dort ausgeruht auf die Matte zu gehen, wurde etwa auf halber Strecke, in Porta Westfalica, übernachtet.