Leichtathletik-Landesmeisterschaften : Die ersten Titel sind vergeben

MV-Leichtathleten ermitteln in Neubrandenburg ihre Hallenlandesmeister. Gold und zweimal Silber für HSV, Silber für Empor.

von Thomas Willmann

21. Januar 2020, 00:00 Uhr

Im Neubrandenburger Jahnsportforum werden die ersten Landesmeister des Jahres ermittelt. Die MV-Leichtathleten haben die Halle an zwei Wochenenden in Beschlag genommen. Den Anfang machten die Nachwuchssportler der Altersklassen (AK) U16 und U20.

Der Hagenower SV war mit sieben Athleten angereist, die schon einmal drei Medaillen einsammelten. In der M14 nutzten Mattes Groß und Jonas Wallschläger den 60-m-Sprint zum „Aufwärmen“. Der dritte und vierte Platz in ihrem Vorlauf reichten nicht zum Einzug ins Finale. Der eigentliche Höhepunkt, auf den die beiden Mittelstreckler hingearbeitet hatten, wartete mit dem 800-m-Lauf. Die 14 Teilnehmer gingen in einem Lauf auf die Bahn. Das war zwar etwas eng, hatte gegenüber mehreren Zeitläufen aber den Vorteil, dass der Landesmeister im direkten Leistungsvergleich ermittelt wurde. Mattes trat als Titelverteidiger an und schaffte es tatsächlich, in 2:21,81 min. seinen Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. „Er ist sehr intelligent gelaufen, hat genau zum richtigen Zeitpunkt angegriffen und dann durchgezogen“, lobte Trainer Fred Bahr. Als Lohn gab’s Gold. Sein Trainingspartner landete auf dem achten Platz (2:35,96 min.).

In der gleichen Altersklasse lag der Fokus bei den Mädchen aus Hagenower Sicht eindeutig auf dem Sprint. Mit Jule Paegel, Leonie Tippelt und Charlotte Lenz schickte der HSV drei Kandidatinnen ins Rennen. Jule und Leonie, die an diesem Tag ihren 13. Geburtstag feierte, starteten eine Altersklasse höher. Hinter Jules Teilnahme stand noch bis zum Vorabend ein Fragezeichen, weil sie sich in der Woche mit einer Krankheit herumgeplagt hatte. Umso überzeugender geriet ihr Auftritt. Sie gewann in 8,27 sec. den dritten von vier Vorläufen und zog ins Finale ein. Das gelang auch Leonie (8,46 sec.) und Charlotte (8,55 sec.), die in Vorlauf zwei die Plätze eins und zwei belegten. Damit leuchtete es im Endlauf dreimal HSV-Gelb. Jule Paegel stellte ihre sehr gute Vorlaufzeit exakt ein und musste nur der neuen Landesmeisterin Mariekje Tamina Witte vom SC Neubrandenburg (8,18 sec.) den Vortritt lassen. Leonie (8,63 sec.) und Charlotte (8,65 sec.) waren etwas langsamer als zuvor und schlossen das Finale als Siebte und Achte ab.

Eine Silbermedaille sicherte sich auch Mira Benzien (U20) mit ihrem zweiten Platz über die 400 Meter (63,12 sec.). Pia Herklotz (W15) belegte bei ihren Starts über 80-m-Hürden und 800 m die Plätze sechs (11,23 sec.) und acht (2:53,29 sec.).

Der TSV Empor Zarrentin war diesmal nur durch Mattes Lengert (M15) vertreten. Merle Burghardt (W15) musste ihre geplante Teilnahme verletzungsbedingt absagen. Mattes kam bei seinem Vorlauf-Aus im Sprint nicht so recht in Tritt (8,80 sec.) und wurde im Kugelstoßen Vierter (8,60 m). Gejubelt werden durfte im Hochsprung. Der junge Zarrentiner meisterte im zweiten Versuch die 1,55 m. Das war gleichbedeutend mit dem Vizemeistertitel. Souveräner Sieger wurde mit übersprungenen 1,76 m Leon Krüger vom Schweriner SC.

Am nächsten Wochenende findet der Medaillenkampf eine Fortsetzung – und wie. Am Sonnabend werden in den Altersklassen U14 und U18 sowie bei den Erwachsenen die Titel vergeben. Die Hagenower Trainer Fred Bahr und Patrick Wiech können gleich in Neubrandenburg bleiben. Denn am Sonntag ermitteln die Youngster der U10 und U12 im Mehrkampf ihre Landesmeister.