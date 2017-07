triathlon : Der Müggelsee war eine Reise wert

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Martin Semdner und Mathias Steinkopff hatten sich intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Für die beiden Triathleten vom TSV Empor Zarrentin sollte der 7. Berlin Triathlon XL am Müggelsee der Saisonhöhepunkt sein. Während Mathias seiner Premiere über die Mitteldistanz entgegenfieberte, das hieß, vor ihm lagen 1,9 km Schwimmen, 90 km auf dem Rad und 21 km in Laufschuhen, stellte sich Martin der erneuten Ironman-Herausforderung, bei der in allen drei Diziplinen noch einmal die gleichen Distanzen draufgepackt wurden. Zu meistern waren also 3,8 km Schwimmen, 180 km Rad und ein abschließender Marathon.

von Thomas Willmann

erstellt am 24.Jul.2017 | 23:00 Uhr