Triathlon : Das Fahrrad war erst einmal verschollen

Thomas Winkelmann hatte bei der Weltmeisterschaft ein ganz spezielles Erlebnis.

von Thomas Willmann

03. September 2019, 00:00 Uhr

„Schade, aber so ist das nun einmal im Sport“, kommentierte Thomas Winkelmann sein Abschneiden bei den Triathlon-Weltmeisterschaften in Lausanne (Schweiz). Der in Rostock lebende Kogeler beendete den Sprintwettbewerb der Altersklasse (AK) 35-39 auf einem sehr respektablen sechsten Platz. Die Uhren blieben für ihn nach 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern auf dem Rad und dem abschließenden 5-km-Lauf bei 1:05:39 Stunden stehen. Damit war er nur 22 Sekunden langsamer als der Bronzemedaillengewinner, der Brite Scott Wardman. Der Titel ging ebenfalls auf die Insel, an Paul Ryman (1:03:34). Silber gewann der Ire John Lenehan (1:04:43).

Die Wettkampfvorbereitung verlief für Winkelmann nicht gerade reibungslos. Die ersten Reise-Eindrücke wurden von einem verschollenen Rad auf der Hintour im Flieger geprägt. Verspätet, aber immerhin noch rechtzeitig zum Start wurde das Fahrrad dann „nachgeliefert“.

In der ersten Teildisziplin lag der 37-Jährige voll auf Kurs. Weil das Wasser des Genfer Sees eine entsprechende Temperatur erreichte, wurde ohne Neoprenanzug geschwommen. Wie geplant konnte Winkelmann das Tempo in der Gruppe recht gut kontrollieren und als einer der ersten aus dem Wasser steigen. Bei sommerlichen Temperaturen wurde das Radfahren auf der bergigen Strecke zum Ausscheidungsfahren. Der erlaubte Windschatten kam kaum zum Tragen, weil die Gruppen, die sich zuvor gebildet hatten, am Berg doch ziemlich auseinander fielen. Da den Überblick zu behalten, war nur schwer möglich.

Froh, alles ohne Sturz gemeistert zu haben, wechselte der Kogeler in die Laufschuhe. Die 5 km stellten mit giftigen Anstiegen von bis zu 16 Prozent eine weitere Herausforderung dar. Ganz schön kaputt erreichte Thomas Winkelmann das Ziel: „Ich habe alles gegeben. Der sechste Platz war Lohn für eine ordentliche Leistung. Wenn mir nicht der ein oder andere taktische Fehler unterlaufen wäre...“