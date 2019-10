Handball Bezirksliga West Männer : Dank einer überzeugenden Teamleistung zum klaren Heimsieg

von Onlineredaktion pett

29. Oktober 2019, 00:00 Uhr

Vor dem Bezirksligaspiel der Vellahner Handballmänner gegen den Sternberger HV überreichte die langjährige Sponsorin Kerstin Albrecht den Gastgebern neue Trikots. Natürlich wollten sich die Spieler mit einem Sieg bedanken. Und das gelang eindrucksvoll mit 30:21 (15:7) Toren.

Von Beginn an waren die Vellahner hoch konzentriert. Über eine ganz starke Abwehrleistung holten sie sich die nötige Sicherheit. Immer wieder wurden die Gäste bei ihren Wurfversuchen gestört oder scheiterten am sehr starken Vellahner Torhüter Mathias Weiß. Auch die Angriffsleistung war an diesem Tag sehr gut. Vellahn spielte sehr konzentriert und fand auch so immer wieder eine Anspielstation. Die effektive Chancenauswertung sorgte für eine zwischenzeitliche 7:2-Führung. Das Vellahner Spiel war für den Gegner nicht ausrechenbar, da von allen Positionen sehr viel Torgefahr kam. Insbesondere Jens Gawer und Stefan Nörren brillierten beim Torwurf. Auch die Spieler, die von der Bank kamen, fügten sich sehr gut ein. So kamen nach 20 Minuten gleich vier Reservisten und der Vorsprung wurde dennoch auf 15:7 zur Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Der Vellahner SV hatte das Spiel voll im Griff. Da sich die Sternberger nun besser auf die Vellahner Aufbaureihe einstellten, waren es andere Spieler, zum Beispiel Sebastian Neumann mit seinen drei Toren in Folge, die für Abschlüsse sorgten. Der Vorsprung wuchs zeitweilig auf 14 Tore an 28:14. Am Ende war es ein überzeugender Sieg, der auch in dieser Höhe verdient war.