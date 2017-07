pferdesport : „Buschreiter“ erneut in Aktion

vergrößern 1 von 1 Foto: jutta wego 1 von 1

Nach sechswöchiger Pause haben im Geländepark in Valluhn die Vielseitigkeitsreiter ihren nächsten Auftritt. Die Pferdetransporter rollen heute früh vor allem von westlich der Elbe an. Um 9 Uhr startet das erste von 35 Paaren in die 1. Abteilung der Geländepferdeprüfung der Klasse A für vier- bis sechsjährige Pferde. Vor den Teilnehmern, die überwiegend aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen kommen, liegt ein 1500 Meter langer Kurs mit zwölf festen Sprüngen.

von Thomas Willmann

erstellt am 17.Jul.2017 | 23:00 Uhr