fussball : Bis ins Bundesfinale gekickt

Junge Fußballerinnen von der Lindenschule Lübtheen vertraten Mecklenburg-Vorpommern beim DFB-Schulcup in Bad Blankenburg

von Thomas Willmann

18. November 2018, 23:00 Uhr

Von diesem Erlebnis werden die zehn jungen Mädchen der Lindenschule Lübtheen sicher noch lange erzählen. Sie vertraten als Fußballmannschaft der Wettkampfklasse IV (U12) die Farben Mecklenburg-Vorpommerns beim DFB-Schulcup in Bad Blankenburg. Das ist für diese Altersklasse das Bundesfinale des deutschlandweiten Schulwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. So weit gekommen zu sein, schon allein das war für die Lübtheener Kickerinnen ein Riesending. Den Kreisentscheid haben sie in den vergangenen Jahren mehrfach gewonnen, und im Regionalausscheid hatte es ebenfalls schon mal zu Platz eins gereicht. Aber sich im Juni in Rostock dann auch noch auf Landesebene gegen drei Konkurrenten durchzusetzen, das gab es noch nie.

„Wir nehmen seit jeher aktiv an diesem Wettbewerb teil, nicht nur im Fußball“, sagt Andreas Cordt. „Unsere Volleyball-Jungs sind zur Jahrtausendwende mal Vize-Landesmeister geworden. Das waren danach echte Helden“, erinnert sich der Schulleiter lachend. Die „Helden“ von damals bringen mittlerweile ihre eigenen Kinder in die Lindenschule. Die jungen Fußballerinnen haben noch einen drauf gesetzt. Als „Belohnung“ für ihren Sieg in Rostock wurden sie vom Bildungsministerium mit Trainingsjacken und T-Shirts eingekleidet (finanziert von der Provinzial-Versicherung), die sie als MV-Landessieger 2018 auswiesen.

Über den Sommer baute sich die Aufregung immer weiter auf. Dann hatte das Warten endlich ein Ende. Mit dem Zug ging es von Hamburg aus in Richtung Thüringen. Viermal umsteigen war angesagt. Mit jeder Station kamen neue Mannschaften hinzu. Am Ende hatten die Fußballer den Zug fast komplett in Beschlag genommen. Immerhin kamen am Zielort in Bad Blankenburg ja 16 Mädchen- und eben so viele Jungen-Teams aus ganz Deutschland zusammen. Und die durften sich beim Empfang fast wie Profis fühlen. Der Transport von Taschen und Bällen war wie alles andere auch vom Deutschen Fußballbund (DFB) bestens organisiert. Die jungen Kicker mussten lediglich zu Fuß zum Hotel gehen, das zum Komplex der Landessportschule gehört und in dem alle Finalisten gemeinsam untergebracht waren. Auch die große Begrüßungsshow am Abend ließ keine Wünsche offen. Einlaufen der Mannschaften mit Fahne und Schulschildern – es ging sehr farbenprächtig zu. „An Schlafen war danach kaum zu denken, obwohl es schon fast 23 Uhr war.“

Am nächsten Morgen kam es gleich hammerhart. Als Auftaktgegner wartete mit Hessen der Titelverteidiger. Kurz zur Erklärung: In dieser Alterklasse setzen sich die Vergleiche aus einem Technikteil und dem eigentlichen Spiel zusammen. Die Summe aus beiden ergibt das Gesamtergebnis. Im Technikteil (Dribbling, Passen, Schuss) schafften es die Lübtheenerinnen tatsächlich, dem haushohen Favoriten ein 1:1 abzutrotzen. Das gelang im weiteren Turnierverlauf keiner anderen Mannschaft mehr. Im folgenden Spiel drehten die Sportgymnasiastinnen aus Frankfurt allerdings mächtig auf und demonstrierten, dass sie nicht von ungefähr alle in der Hessen-Auswahl stehen. Am Ende hieß es 10:1 für den alten und neuen Cupsieger. „Unsere Mädels waren leicht geschockt.“ Andreas Cordt und der als zweiter Betreuer mitfahrende Dirk Reisenleiter waren als Seelentröster gefragt. Obwohl sich die Mecklenburgerinnen anschließend ziemlich auspowerten, zogen sie auch gegen Brandenburg mit 2:4 den Kürzeren. Als großes Manko erwies sich die Chancenverwertung. Das galt erst recht für das letzte Spiel des Tages, das gegen Thüringen mit 0:1 verloren ging (0:1 Technik, 0:0 Spiel).

Zum Auftakt der Platzierungsrunde (Plätze 9 bis 16) wurde man am nächsten Morgen von Baden-Württemberg regelrecht vom Platz gefegt. „Sie sind wohl mit dem falschen Bein aufgestanden“, kommentierte Cordt die 2:7-Schlappe. Gegen Berlin (1:3) und Rheinland-Pfalz (1:2) wäre dagegen mit dem nötigen Glück mehr drin gewesen. Unter dem Strich fuhren die Lübtheenerinnen ein bisschen enttäuscht als Turniersechzehnter nach Hause. „Es war aber auch nicht viel mehr zu erwarten. Und ganz ehrlich: Ich habe in dieser Altersklasse noch nie so ein hohes Niveau gesehen“, zeigte sich Andreas Cordt beeindruckt von den Leistungen, die die jungen Fußballerinnen und Fußballer in Bad Blankenburg zeigten. Bei den Jungs landete das für MV auflaufende Team vom Christopherus-Gymnasium aus Rostock (D1 des FC Hansa) auf dem siebten Platz.

In Lübtheen ist man unabhängig vom Ergebnis stolz auf seine Mädels. Bürgermeisterin Ute Lindenau kam extra in die Schule, um noch einmal zu gratulieren: „Ihr habt es aus dem kleinen Lübtheen und aus einer so kleinen Schule bis ins Bundesfinale geschafft – einfach toll.“ Als Geschenk für die Schule überreichte sie Andreas Cordt Taktiktafeln, die man in mehreren Ballsportarten einsetzen kann. „Die Stadt wollte uns etwas Gutes tun. Ich hatte einen Wunsch frei.“

Dass die jungen Lübtheener Fußballerinnen im nächsten Jahr wieder hoch hinauswollen, steht außer Frage. Die erste Hürde haben sie mit dem erneuten Gewinn des Kreisfinales bereits genommen. Im April geht’s weiter. Dann steht in Schwerin das Regionalfinale an.

Für die Lindenschule Lübtheen spielten: Franka Rohloff, Lena Roggmann, Lina Weber, Phoebe Köhler, Lena Junga, Dana Schröder, Mara Pohl, Johanna Mahnel, Leonie Reisenleiter, Jenna Giese