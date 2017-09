leichtathletik : Auf den Spuren der Wikinger

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Oslo ist ohne Frage eine Reise wert: Mit vielen schönen Eindrücken kehrten Christel Friedrichs, Konrad-Wilhelm Schultz und Kurt Tschiltschke aus der norwegischen Hauptstadt zurück. Das Läufer-Trio von der TSG Wittenburg hatte sich gemeinsam mit seinen Begleitern Dieter Friedrichs und Dietmar Brasch via Flieger auf den Weg in den Norden gemacht, um am Oslo-Marathon teilzunehmen. Nach drei Jahren Pause (2014 in Athen) wartete somit ein weiterer internationaler „Einsatz“ auf die Wittenburger.

