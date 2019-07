Pferdesport : 13 Titel im Sattel zu vergeben

Im Landgestüt Redefin startet heute das diesjährige Landesturnier mit den 30. Landesmeisterschaften der Spring- und Dressurreiter

von Thomas Willmann

09. Juli 2019, 00:00 Uhr

Plätze und Hallen im Landgestüt Redefin sind „schick“ gemacht, 13 Hindernisse und ein Wasserareal auf den Springplatz gestellt, 200 Gästeboxen aufgebaut, Richterturm funktionstüchtig, Küchenzeile für Catering eingerichtet, Sponsoren- und Besucherzelte aufgebaut. Um es mit den Worten von Turnierleiter Sven Strauß zusammenzufassen: „Wir sind soweit, das Landesturnier mit der 30. Landesmeisterschaft für Spring- und Dressurreiter kann beginnen.“

An den fünf Wettkampftagen werden insgesamt 47 Dressur- und Springprüfungen ausgetragen. Darunter je drei Wertungsprüfungen, mittels derer die 13 Landesmeister in den Altersklassen Ponyreiter (U16), Children auf Großpferden (U16), Junioren (U18), Nachwuchsreiter (U25), Damen (Springen), Reiter (Leistungsklasse S) und Amateure (Ü40) ermittelt werden.

Los geht das Landesturnier bereits heute Morgen, mit einem Championatstag. Um 8 Uhr läutet die Glocke für den ersten Reiter zu einer Springpferdeprüfung für 4- und 5-jährige Pferde. Ermittelt werden im Tagesverlauf die Landeschampion (LCH) der 4-, 5- und 6-jährigen Mecklenburger Springpferde. Darüber hinaus gibt es ab 16 Uhr zwei M-Prüfungen zur Qualifikation für das Bundeschampionat der 5- und 6-jährigen deutschen Springpferde. In allen Altersklassen sind Einlaufprüfungen vorgeschaltet.

Der Donnerstag steht vor allem im Zeichen der Dressurpferde. Den Anfang macht eine Dressurpferdeprüfung Klasse A (8 Uhr), die gleichzeitig als Qualifikation zum Bundeschampionat der 5-jährigen Deutschen Reitponys gewertet wird. In der Folge wird der Landeschampion der 5-/6-jährigen Mecklenburger Dressurpferde ermittelt, können sich 6-jährige Dressurponys für das Bundeschampionat qualifizieren. Im großen Viereck steht ab 12 Uhr zunächst die LCH-Prüfung für die 3- und 4-jährigen Mecklenburger Reitpferde an, bevor die 5- und 6-jährigen Dressurpferde in Einlaufprüfung und Qualifikation zum Bundeschampionat gefordert sind. Auch auf dem Springplatz ist morgen jede Menge los. Ab 10 Uhr stehen fünf Entscheidungen in den Klassen L, M*, M** und S* an.

Die eigentlichen Meisterschaftstage beginnen sowohl auf dem Springplatz, als auch im Dressurviereck am Freitag und Sonnabend jeweils um 8 Uhr, am Sonntag sogar noch eine halbe Stunde früher. In unterschiedlicher Reihenfolge absolvieren die Starter der genannten Altersklassen ihre Wertungsprüfungen. Sportliche Höhepunkte sind die Springen der Großen Tour in der S-Klasse, am Freitag ab 14.45 Uhr, Sonnabend ab 14.15 Uhr und der Große Halfpap-Zwei-Sterne-Preis am Sonntag ab 15 Uhr. Auch in der Dressur garantieren drei S-Prüfungen hohe sportliche Qualität. Am Freitag eröffnet der erste Reiter den Prix-Sankt-Georg-Spezial um 14.15 Uhr. Am Sonnabend wartet der klassische Prix-Sankt-Georg (ab 15.45 Uhr), die Intermediaire I beginnt am Sonntag um 15 Uhr. Die abschließende große Ehrung der neuen Landesmeister haben die Organisatoren für etwa 17.30 Uhr vorgesehen.

Es lohnt sich für alle Pferdesportfans in jedem Fall, am Sonnabend auch in der Redefiner Veranstaltungshalle vorbeizuschauen, wo 25 Westernreiter aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg und Schleswig-Holstein/ Hamburg ab 8.30 Uhr mit ihren Pferden in einem Turnier zu 13 Westernprüfungen antreten. Wer es klassisch mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Auf dem Fahrplatz (am Eingang zu Redefin links) führt der Verein für „Fahrkultur und traditionelle Anspannung“ in Deutschland (CIAT) mit 15-20 Gespannen ein Internationales Turnier durch.