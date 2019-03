Fußball : Wieder Hiobsbotschaft für den GSC

Fußball-Verbandsligist Güstrower SC beklagt vor dem morgigen Auswärtsspiel in Boizenburg (Anstoß 14 Uhr) zwei weitere Verletzte

von Robert Grabowski

15. März 2019, 05:00 Uhr

Fußball-Verbandsligisten Güstrower SC eilt von einer personellen Hiobsbotschaft zur nächsten. „Ich dachte eigentlich, dass es in der Rückrunde entspannter wird, aber langsam habe ich das Gefühl, dass es noch schlimmer ist“, schildert GSC-Trainer Holger Scherz die angespannte Personallage. Unter der Woche gesellten sich zwei weitere Spieler zur Verletztenliste dazu. Jonas Reister hat sich im Malchin-Spiel das Handgelenk gebrochen und wurde bereits erfolgreich operiert, Patrick Runzer fällt nun mit einer starken Schwellung am Schienbein aus. „Das hat mit Konkurrenzkampf langsam nichts mehr zu tun. Die Mannschaft stellt sich quasi von alleine auf“, erklärt Scherz. Doch der 49-Jährige will nicht jammern, hat sich mit der Situation längst abgefunden, auch wenn es die Vorbereitung auf das morgige Auswärtsspiel bei der SG Aufbau Boizenburg nicht einfacher macht. Holger Scherz konzentriert sich jedoch auf die Dinge, die er beeinflussen kann. Da sein Team nach knapp einem halben Jahr mal wieder auf Naturrasen spielt, wurde auch im Training teils auf diesem Untergrund trainiert. „Ich will nicht noch einmal so etwas erleben wie in Stralsund, als wir knapp 20 Minuten gebraucht haben, um uns an den Untergrund zu gewöhnen“, erklärt Scherz. Zudem verlangt er seiner Mannschaft mental einiges ab. „Wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird. Es wird eine Einstellungsfrage, wie wir an die Sache herangehen“, sagt der GSC-Coach.