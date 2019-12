Faustball : Weiterhin ungeschlagen

Güstrower U12-Faustballer setzen Erfolgsserie am zweiten Spieltag der Landesmeisterschaft Schleswig-Holsteins fort

von svz.de

05. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Nachdem der Start in die Hallensaison mit vier Siegen aus vier Spielen nahezu optimal verlief, stand für die U12-Mannschaft der GSC-Faustballer der zweite Spieltag in der Landesmeisterschaft Schleswig-Holsteins an. Aufgrund der kurzfristigen Absage des TSV Gnutz reduzierte sich das Programm auf lediglich drei Spiele. Aufgrund der starken Leistungen zum Saisonauftakt waren die Hoffnungen auf weitere Punkte und die Verteidigung der Tabellenspitze durchaus berechtigt.

Im ersten Vergleich wartete der TSV Lola auf die Güstrower. Ohne jeglichen Zweifel am eigenen Spielvermögen wurden die gegnerischen Angriffe durch die Abwehrreihe konzentriert aufgenommen und im Angriff immer wieder konsequent gepunktet. Erst im zweiten Satz schwand die Dominanz der Güstrower etwas, ohne dass der Gegner jedoch richtig ins Spiel kam. Mit 11:3 und 11:7 wurden die ersten zwei Punkte sicher eingefahren.

Nach kurzer Pause ging es in die zweite Partie gegen den Großenasper SV, der sich in den zahlreichen bisherigen Vergleichen durchaus immer wieder als unangenehmer Kontrahent erwiesen hatte. Im ersten Durchgang bestätigte sich dies, als Großenaspe relativ schnell mit 4:8 davonzog. In der Folge erwies sich die inzwischen jedoch gewachsene Spielerfahrung des GSC als Schlüssel zum Erfolg. Die jungen Güstrower bewahrten die in solchen Momenten nötige Ruhe und bewiesen, dass sie neben spielerischen Fähigkeiten auch über jede Menge Kampfgeist und Geschlossenheit verfügen. Zur rechten Zeit fanden sie ins Spiel zurück und drehten den Satz zum 11:9. Mit nun gewachsenem Selbstvertrauen wurde nicht lockergelassen, so dass auch der zweite Durchgang verdient mit 11:5 gewonnen wurde.

Im dritten und letzten Spiel stand dann bereits das Rückspiel gegen Dauerrivale und Verfolger TuS Wakendorf auf dem Programm. Auch dieses Mal entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. In dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte und am Ende Kleinigkeiten über Wohl und Wehe entschieden. Während der erste Satz knapp mit 9:11 verloren ging, konnte im zweiten Durchgang durch eine große kämpferische Leistung mit 11:9 ein Unentschieden erzwungen werden und der GSC steht weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Bemerkenswert dabei war am Ende auch, dass trotz des Spitzenspielcharakters der Partie fast alle Spieler des Kaders zum Einsatz kamen und ihr Leistungsvermögen zeigten.

Am 18. Januar geht es für die GSC-Mannschaft mit dem dritten Punktspieltag weiter. In der Weihnachtspause kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückgeblickt werden, in dem neben dem Erreichen des Landesmeistertitels in der vergangenen Hallensaison und dem Gewinn der Vizemeisterschaft in der letzten Feldsaison auch der 17. Platz bei den Deutschen U12-Meisterschaften in Kellinghusen zu verzeichnen war.

Güstrower SC: Felix Fischer, Florian Ohloff, Toni Freiknecht, Lara Thyben, Neele Bieber, Amelie Hanke, Hannah Weidemann, Jeppe Tandelmayer & Micha Ohloff