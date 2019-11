Traumstart in die Hallensaison

Güstrows U12-Faustballer gewinnen zum Auftakt der Landesmeisterschaft in Schleswig-Holstein alle vier Spiele

von svz.de

14. November 2019, 05:00 Uhr

Nach der erfolgreich verlaufenen Feldsaison mit der Vizemeisterschaft im Land Schleswig-Holstein und Platz 17 bei den Deutschen Meisterschaften starteten die U12-Faustballer des Güstrower SC nach zwei Monaten der Vorbereitung in die Hallensaison.

Im ersten Spiel stand den Güstrowern der TSV Wiemersdorf gegenüber und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem der GSC die etwas stabilere Defensivreihe und mit Florian Ohloff und Toni Freiknecht das schlagkräftigere Angriffsduo anzubieten hatte. Dennoch gingen die Sätze am Ende nur knapp mit 11:9 und 11:8 an den GSC, weil auch Wiemersdorf stets gefährlich blieb und sich bis zum Ende heftig wehrte.

Mit dem ersten Sieg im Gepäck ging es daraufhin gegen den TSV Breitenberg. In diesem Spiel gelang es den Güstrowern von Beginn an, dominant aufzutreten und das eigene Spiel aufzuziehen. In einer für diese junge Altersklasse eindrucksvollen Zielstrebigkeit konnten die Angriffe des Gegners verteidigt und in erfolgreiche eigene Spielzüge umgesetzt werden. Mit 11:3 und 11:6 ging auch dieses Spiel an den GSC und mit dem VfL Kellinghusen stand der nächste Kontrahent schon in den Startlöchern.

Kellinghusen agierte zunächst fehlerfrei und defensivstark, wodurch die Güstrower Angreifer sich zu riskanten Angaben hinreißen ließen. Die daraus resultierenden Eigenfehler summierten sich schnell zu einem 2:6-Satzrückstand. Mit einer Auszeit und neuen taktischen Anweisungen gelang es jedoch, eine Antwort auf die Strategie des Gegners zu finden und den Satz tatsächlich noch zu den eigenen Gunsten zu drehen. Im zweiten Durchgang fruchtete die nun geduldige Spielweise der Güstrower noch besser und mit 11:7 und 11:3 konnte der dritte Sieg verbucht werden.

Abschließend kam es zum Duell mit den Landesmeistern der Feldsaison und den Dauerrivalen vom TuS Wakendorf. Wie so oft entpuppte sich das Spiel zwischen diesen beiden Teams als wahre Nervenschlacht, in dem am Ende Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Die Wakendorfer agierten wie gewohnt mit viel Wucht und fast überfallartigen Angriffen, jedoch auch überhastetem Spielaufbau und Schwächen im Stellungsspiel. Der GSC antwortete mit disziplinierter Abwehrarbeit und schnörkellosen Offensivaktionen. Nachdem im ersten Satz eine knappe Führung bis zum 13:11 über die Ziellinie gerettet werden konnte, stand es auch im zweiten Durchgang schon 9:5 für den GSC. Als dann die Wakendorfer mit wütenden Angriffen auf 8:9 verkürzten, verloren die Güstrower nicht die Ruhe und lauerten auf die entscheidenden Chancen zum Punktgewinn. Bis hin zum erneuten 13:11 wurde jeder gegnerische Punkt mit einem gut ausgespielten eigenen Angriff beantwortet und verdient auch das vierte Spiel an diesem Tag gewonnen.



Probetraining möglich





Wer zwischen 9 und 12 Jahren alt ist und auch Lust hat, gemeinsam mit diesem Team Faustball zu spielen, kann montags von 16.30 bis 18 in der Sporthalle Tolstoiweg in Güstrow vorbeischauen und sich ausprobieren.

Güstrower SC: Felix Fischer, Florian Ohloff, Toni Freiknecht, Lara Thyben, Neele Bieber, Amelie Hanke, Hannah Weidemann, Micha Ohloff