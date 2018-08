Reiten : Reiterfestival rückt näher

Die Vorbereitungen für das dreitägige Turnier in der Barlachstadt kommen zügig voran

von svz.de

16. August 2018, 05:00 Uhr

Vom 31. August bis 2. September wird Güstrow wieder zum Mekka für Reiter und Pferde. 214 Reiter haben für die 28 Prüfungen und Wettbewerbe des dreitägigen Events 817 Nennungen abgegeben. Erfahrungsgemäß kommen unmittelbar vor Beginn noch Nachnennungen hinzu. Damit entspricht das Nennungsergebnis etwa dem des Vorjahres, als 210 Reiter gemeldet hatten.

Mit 154 Meldungen in den drei Hauptspringen der Klasse M, 149 in den zwei L-Springen, 205 in den A-, sowie 111 in den Springen für junge Pferde hat das Nennungsprofil eine homogene Mischung. Hinzu kommen 32 Meldungen für zwei M-Dressuren, 42 für drei L-Dressuren und 61 für zwei A-Dressuren. Es gibt drei Prüfungen für junge Pferde mit 29 Meldungen. Komplettiert wird das Nennungsergebnis mit 40 Meldungen in den fünf Wettbewerben für Einstei-ger in den Turniersport. „Mit diesem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Es lässt interessanten und abwechslungsreichen Sport erwarten“, sagt Ramona Schilloks von der Turnierleitung, die selbst in zwölf Prüfungen reiten will und sich insgesamt 24 Startplätze reservieren ließ.

Unter den Teilnehmern, die gemeldet haben, befinden sich namhafte leistungsstarke Reiter. So hat Benjamin Wulschner (Cramon) genannt, der gerade erst den Großen Preis der Klasse S vor heimischer Kulisse in Cramon gewann und Sieger der Gold-Tour wurde. Auch seine siegreiche Teamkollegin Susan Nörenberg kommt nach Güstrow. Kathrin Wollert aus Tenze gehört zur Creme der Springreiterinnen des Landes. Mit Juliane Weihs ist die führende im NWM-Springcup dabei. Florian Villwock aus Tempel bei Ribnitz hat zuletzt den Großen Preis von Miltzow gewonnen. Auch Loreen Schreiter aus Zierow fährt selten ohne Sieg nach Hause.

Mit Hannes Prehl ist einer der leistungsstärksten Reiter der Insel Rügen dabei. Der Gadebuscher Michael Nagel, der seine beiden stilistisch gut reitenden Töchter Hanna und Paula mitbringt, hat den Großen Preis von Güstrow schon mal gewonnen. Auch die Reiter des Gastgebers wollen mit Ramona Schilloks, Rene Rückert, Maik Osterloh, Hannah Gebauer, Hermine und Marla Burchard, Yasmin Harz-Yigit, Marianne Bürenheide und deren Töchter Emelie und Helene ins Platzierungsgeschehen der Springprüfungen eingreifen.

In der Dressur ist Landesmeister Ronald Lüders vom Gastgeber der Topfavorit. Reiterinnen wie Susanne Voß (Laage), Kati Spierling (Greifswald-Neuenkirchen), Juliane und Henriette Scheibler (Rostocker Heide), Anne Räder (Rostock), Sina Köper (Vietgest), Henriette Klara Graf (Cramon) oder Carlotta Eben (Rostocker Heide) wollen ihn herausfordern.