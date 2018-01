Legal Gas Geben : Motorsport statt illegaler Raserei

Sieben Klubs des ADAC Hansa bieten dafür in MV Alternativen: 31 Veranstaltungen werden im Jahr 2018 angeboten

von Hans-Jürgen Kowalzik

27. Januar 2018, 16:00 Uhr

Die Unfallstatistik spricht eine eindeutige Sprache: 2016 starben auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen 89 Menschen. Darunter waren neun Verkehrsteilnehmer aus der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. „Damit sind sie die Hauptrisikogruppe im Straßenverkehr. Neben Unerfahrenheit sind Selbstüberschätzung und Risikofreude Gründe für die tragischen Unfälle. So führt die Lust an Geschwindigkeit zum Verhängnis“, sagt Adolf Schlaak, Vorstand für Jugend und Sport beim ADAC Hansa und langjähriger Vorsitzender des MC Bergring Teterow.

Der ADAC Hansa möchte dagegen etwas unternehmen. „Appelle mit erhobenem Zeigefinger bringen allerdings nichts. Wir müssen die Jugendlichen von der Straße holen und ihnen zeigen, wie man Gas geben kann, ohne sich und andere zu gefährden“, erklärt Schlaak. Den Adrenalinkick ohne Gemeingefährlichkeit bieten sieben Motorsportclubs des ADAC Hansa in Mecklenburg-Vorpommern: Ueckermünde, Burg Stargard, Rehna, Teterow, Prisannewitz, Wolgast und auf der Insel Rügen.

„Der lizenzierte Motorsport ist das Gegenteil von gedankenlosem Rasen. Hier wird nach Aufsicht und nach Regeln gefahren. Nur so lässt sich das Risiko reduzieren. Wer hingegen allein mit seiner Cross-Maschine über die Felder pflügt, bringt nicht nur Anwohner gegen sich auf, sondern ist bei einem Unfall schwer gefährdet, da sich keine automatische Hilfskette in Gang setzt,“ betont Adolf Schlaak.

Der Einstieg in den Motorsport ist gerade für die Zweiradfraktion unkompliziert und günstig. „Schon für ein paar Euro Jahresbeitrag kann man mit seiner Maschine auf einer professionellen Moto-Cross-Strecke trainieren. Das Einfachste ist, sich bei einem Verein zu erkundigen“, ermuntert der Teterower mögliche Interessenten.

In MV bietet der ADAC Hansa 31 Veranstaltungen an. Die erste ist das Frühjahrsenduro am 18. März am Zieseberg in Wolgast. Um in die Szene zu schnuppern, eignen sich Trainingsfahrten. Der MSC Rügen lädt dazu am 24. März in Bergen ein, der MC Prisannewitz am 14. April, der MC Wolgast am 28. April, der MC Rehna am 10. Mai und der MC Burg Stargard am 23. Juni. Der MC Prisannewitz veranstaltet am 9. August ein Jugendcamp und am 29. September einen Tag der offenen Tür sowie der MC Wolgast am 11. August ein Jugendtraining.

Veranstaltungshöhepunkte, bei denen der Funke zum Mitmachen überspringen könnte, sind die traditionellen Moto-Cross-Rennen in Rehna (15. April), Prisannewitz (12. Mai), Vellahn (13. Mai), Burg Stargard (27. Mai und 23. September), Bergen (1. Juli), Ueckermünde (8. Juli), Wolgast (19. August) und Rehna (22. September).

Dazu kommen hochkarätige Speedway-Veranstaltungen wie der Pfingstpokal und der EM-Lauf in Güstrow (voraussichtlich am 14. Juni) und der Grand Prix am 22. September in der Teterower Bergringarena sowie das Bergring-Rennen auf der Teterower Grasbahn zu Pfingsten.