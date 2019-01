Handball-MV-Liga : Mehr Spitzenspiel geht nicht

MV-Liga: Güstrower Handball-Männer (25:1-Punkte) erwarten am Sonnabend um 17 Uhr die punktgleiche TSG Wismar

von Robert Grabowski

25. Januar 2019, 05:00 Uhr

Alle Augen sind in der Handball-MV-Liga am Sonnabend auf die Sporthalle in der Kessiner Straße gerichtet: Dort trifft der gastgebende Güstrower HV auf die TSG Wismar. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Mit 25:1-Punkten sind beide Teams gleichauf – mehr Spitzenspiel geht nicht. Wer dieses Spiel verliert, hat im Meisterschaftskampf definitiv die schlechteren Karten. „Ich glaube nicht, dass Wismar dann nochmal irgendwo Punkte liegen lässt“, weiß Güstrows Spieler-Trainer Oliver Mayer um die Wichtigkeit dieses direkten Duells und spricht auch schon von einer Vorentscheidung.

Der Druck ist aber auf beiden Seiten gleich groß. Die Güstrower erhoffen sich natürlich einen Heimvorteil, wobei sich auch zahlreiche TSG-Anhänger angekündigt haben sollen. „Ich erwarte einen kleinen Hexenkessel“, sagt Oliver Mayer. Viel Platz bietet die Sporthalle in der Kessiner Straße nicht. Wer dieses Spiel nicht verpassen will, sollte sich also möglichst früh auf den Weg machen, um live dabei zu sein. Die GHV-Spieler fiebern dem Duell bereits entgegen. „Die Spannung wächst. Ich hoffe, dass es das erwartete Topspiel wird“, sagt Mayer. Die Voraussetzungen sind jedenfalls auf Güstrower Seite gegeben. Sie treten mit voller Kapelle an. „Wir sind in einer guten Form, treffen aber auf einen klasse Gegner, vor dem wir absolut Respekt haben. Er spielt einen guten Handball. Wir haben aber in der letzten Saison zwei Mal gezeigt, dass wir ihn zu Hause schlagen können“, berichtet Oliver Mayer. Für ihn steht jedoch fest, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird, in dem die Tagesform entscheidet. Der GHV baut wieder auf eine starke Defensive. „Wir brauchen die nötige Griffigkeit in der Abwehr, müssen als Mannschaft unsere Leistung abrufen. Wichtig werden auch einfache Tore sein, das hilft dann auch“, sagt Mayer.

Sollte es mit einem Sieg klappen, stehen die Karten gut, dass die Güstrower auch am Ende der Saison Platz eins inne haben. Dieser berechtigt zum Aufstieg in die Ostsee-Spree-Liga. Und mit diesem Thema beschäftigen sich die Barlachstädter auch schon. „Es ist aber noch nichts spruchreif. Erstmal wollen wir das Wismar-Spiel abwarten“, erklärt Oliver Mayer. Insofern ist das noch Zukunftsmusik. Mal sehen, wie lange.